الدبور 29 / 6 /2018

"صفقة القرن" أم "صفعة القرن"؟!

قالت مصادر ديبلوماسية إن فكرة "صفقة القرن"، التي تعد لها الولايات المتحدة منذ أشهر، من المتوقع أنها سوف تولد ميتة، لأن هذه الصفقة التي تقدم كحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لا يمكن أن يترك مصيرها بين يدي طرفين غير مسؤولين، في ظل إصرار إسرائيل على توسيع مشاريعها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، استباقاً للصفقة. وأضافت أن الرئيس الأميركي يقوم بتأخير الإعلان، الذي كان مفرضاً أن تقوم به إدارته منذ أشهر، وحذرت من أن هذا التأخير تستغله إسرائيل لتوسيع حضورها في الأراضي المحتلة، من خلال مصادرة الأراضي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وسط صمت من إدارة ترامب والاتحاد الأوروبي.

أفكار 2 / 7 /2018

"ترامب" يستنزف ثروات المنطقة بمساعدة... إيران!

بين غضب الشارع الإيراني من الانهيار المستمر لسعر العملة الوطنية الريال وبين تراجع سعر الليرة التركية رغم فوز الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" بالانتخابات الأخيرة وتعهده بمرحلة مشرقة لتركيا، أوجه شبه كثيرة. الاقتصادان يعانيان من هروب الرساميل وقلة ثقة المستثمرين بالإدارة المالية للبلاد، ورغم الفرق الكبير بين الاقتصاد الإيراني الذي يناهز حجمه 400 مليار دولار والذي يحقق نمواً قارب 5 بالمئة عام 2017 والاقتصاد التركي الذي تجاوز 900 مليار دولار والذي يقفز سنوياً بمعدل يزيد عن سبعة بالمئة، إلا أن الدولتين تتشاركان الهمّ السوري وهذا ينعكس عليهما بطريقة غير مباشرة. من سوريا إلى اليمن تتجلى سياسة استنزاع الموارد والثروات التي تعتمدها الإدارة الأميركية الحالية، ومع ظهور بوادر الانهيار في الاقتصاد الإيراني لا بد للنظام هناك أن يراجع استراتيجيته التي لم تحقق إلا البطالة والفقر والعوز للشعب الإيراني.

بوتين: نأمل بمواصلة العمل البناء مع الأمم المتحدة ودورها الخاص في حل الأزمات!

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده مستعدة لمواصلة العمل البناء مع الأمم المتحدة مشدداً على أن هذه المنظمة الدولية تلعب دوراً خاصاً في درء الأزمات وحلها.

واعتبر بوتين خلال لقاء عقده في الأسبوع الماضي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الكرملين أن الأمم المتحدة تمثل منظمة متكاملة وحيدة ويشكل ميثاق هذه المنظمة أساساً للقانون الدولي الحديث. وقال إن الأمم المتحدة تلعب دوراً فريداً من نوعه تماماً كآلية شاملة لحل الأزمات في الشؤون الدولية، مشيراً إلى أن روسيا تتولى في الشهر الجاري رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، معرباً عن أمله في أن يكون العمل المشترك متكاملاً وأن يسير بصورة بناءة، مؤكداً أن روسيا دعت دائماً إلى أن تتولى الأمم المتحدة الزعامة عالمياً في ساحة الشؤون الدولية.