وكالة الأناضول

مسؤولون أميركيون: بيونغ يانغ لا تريد التخلي بالكامل عن الترسانة النووية

قال مسؤولون أميركيون، إن أجهزة الاستخبارات المركزية في البلاد تعتقد أن كوريا الشمالية لن تتخلى عن مخزونها النووي بشكل كامل، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست". وأضاف المسؤولون الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أن بيونغ يانغ تفكر في وسائل لإخفاء كمية من الأسلحة ومنشآت التصنيع السرية التي لديها. جاء ذلك بناء على معلومات جمعتها أجهزة الاستخبارات (CIA) في أعقاب القمة التي جمعت الرئيس دونالد ترامب، بنظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بسنغافورة في 12 حزيران الماضي، وفق المصدر ذاته. وذكر المسؤولون أن المعلومات تشير إلى وجود تحضيرات لخداع الولايات المتحدة بشأن كمية الرؤوس النووية في ترسانة بيونغ يونغ، وعن وجود منشآت سرية تستخدم لصنع المواد الانشطارية للقنابل النووية. وتأتي المعلومات الاستخباراتية مطابقة لأخرى مماثلة غير معلن عنها جمعتها وكالة الاستخبارات الدفاعية مؤخرًا، تقول إنه من المستبعد أن تتخلى كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية، وفق الصحيفة ذاتها. وفيما لو صحت اداعاءات المسؤولين، فإن ذلك يتناقض مع تصريحات ترامب عقب عقده القمة عندما قال في تغريدة على "تويتر": "لم يعد هناك أي تهديد نووي من جانب كوريا الشمالية".

وكالة فرنس برس

هجوم "إرهابي" على جنود فرنسيين في قوة برخان في شمال مالي

تعرض الجنود الفرنسيون في قوة برخان لهجوم في منطقة غاو في شمال مالي المضطرب، على ما أفادت مصادر عسكرية مالية وغربية. ونقلت مصادر مالية عن مصدر طبي ان الهجوم اسفر عن مقتل اربعة مدنيين واصابة 23 اخرين في حصيلة موقتة. وأفاد مصدر عسكري غربي وكالة فرانس برس أن "الجنود الفرنسيين في عملية برخان العسكرية تعرضوا لكمين على أيدي ارهابيين" قرب مدينة بوريم. واكد مصدر عسكري مالي هذه المعلومات. وفي باريس، اكد الجيش الفرنسي ان اي جندي فرنسي لم يقتل في الهجوم.

وكالة أنباء شينخوا

القاهرة تعلن استرداد آلاف القطع الأثرية المصرية من إيطاليا

أعلنت النيابة العامة المصرية استرداد قطع آثار مصرية سبق تهريبها إلى مدينة ساليرنو الإيطالية. وذكرت النيابة في بيان، أن 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، و21 ألفا و660 قطعة عملة معدنية ترجع للحضارة المصرية وصلت إلى مطار القاهرة. وتم استرداد القطع الأثرية بعد أن أصدر النائب العام نبيل صادق قراراً بفتح تحقيقات موسعة في شأن هذه الآثار التي سبق تهريبها إلى مدينة ساليرنو الايطالية، وكلف وزارة الآثار بإيفاد أحد خبرائها لفحص تلك الآثار، وبيان ما إذا كانت تنتمي إلى الحضارة المصرية من عدمه. وبناء على قرار النائب العام، قام وزير الآثار خالد العناني بتكليف أمين عام المجلس الأعلى للآثار بالتوجه إلى ساليرنو برفقة رئيس النيابة المحقق في القضية، وتبين من التحقيقات والفحص الفني أن الآثار المضبوطة مصرية. وعقب ذلك، أرسلت النيابة العامة المصرية على الفور إلى السلطات القضائية الإيطالية المختصة إنابة قضائية، أعقبها اتصالات بين النائب العام المصري والسلطات القضائية بإيطاليا من أجل استلام الآثار المهربة. وبالفعل قررت السلطات الإيطالية الاستجابة لطلب النيابة العامة المصرية، وأمرت بتسليم الآثار المضبوطة للقاهرة، حيث توجه فريق من النيابة العامة المصرية مصحوباً بخبراء من وزارة الآثار إلى مدينة ساليرنو بإيطاليا، وتم استلام الآثار المضبوطة وشحنها إلى مصر، حيث تسلمتها وزارة الآثار المصرية لعرضها في المتحف الكبير.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

روحاني يهنئ باليوم الوطني لجمهورية الكونغو الديمقراطية

بعث رئيس الجمهورية حسن روحاني رسالة الى نظيره الكونغي جوزيف كابيلا كابانجه، مهنئاً اياه وشعبه بمناسبة حلول اليوم الوطني في هذا البلد. واعرب روحاني في رسالة التهنئة الى كابانجة، عن امله بأن تشهد العلاقات الثنائية بين ايران والكونغو تقدماً في كافة المجالات؛ وذلك في ظل الارادة السياسية لدى المسؤولين والطاقات المتوفرة التي ينعم بها البلدان. وفي الختام سأل الرئيس روحاني لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بالسلامة والتوفيق، وللشعب الكونغي بالسعادة والازدهار.