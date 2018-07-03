الجزيرة - السعودية

الاقتصاد الوطني ينمو بمعدل 1.2% خلال الربع الأول من 2018

نما الاقتصاد الوطني السعودي بمعدل 1.2 في المئة خلال الربع الأول من عام 2018، مقارنة بانكماش 1.2 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2017، ووفقاً لنشرة الحسابات القومية التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء، فقد جاء التحسن مدعوماً بشكل رئيسي من تسارع النمو في كل من الناتج المحلي للقطاع النفطي وغير النفطي على حد سواء، حيث نما القطاع النفطي بمعدل 0.6 في المئة في الربع الأول مقارنة بانكماش 4.3 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2017، بينما وصل النمو في القطاع غير النفطي إلى 1.6 في المئة، مرتفعاً من 1.3 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2017. وأشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن هذا النمو الإيجابي يأتي بعد أربعة أرباع من الانكماش، ما يعني خروج الاقتصاد من الآثار الاقتصادية لانخفاض أسعار النفط وبعض الإصلاحات الهيكلية.

الوطن - السعودية

الملك وولي العهد يهنئان الرئيس الكولومبي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لإيفان دوكي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كولومبيا. وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس دوكي، ولشعب جمهورية كولومبيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية مماثلة لإيفان دوكي. وأعرب الأمير محمد بن سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة له، ولشعب جمهورية كولومبيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

الاتحاد - الإمارات

واشنطن تسعى لخفض إيرادات إيران من النفط إلى صفر

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية الاثنين، إن حملة الضغط التي تشنها الولايات المتحدة على إيران تهدف إلى خفض إيرادات طهران من النفط إلى صفر، في مسعى لدفع القيادة الإيرانية إلى تغيير سلوكها في المنطقة. وأبلغ براين هوك مدير التخطيط السياسي بوزارة الخارجية الأميركية بأن الولايات المتحدة تهدف إلى خفض واردات أكبر عدد ممكن من الدول من النفط الإيراني إلى صفر. وتابع "يتمثل هدفنا في زيادة الضغط على النظام الإيراني من خلال خفض إيراداته من مبيعات النفط الخام إلى صفر".