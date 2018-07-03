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Published by lebarmy2 on ثلاثاء, 07/03/2018 - 10:26
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- IDF draft bill passes first hurdle in the Knesset
- مسودة قانون التجنيد في الجيش الإسرائيلي تجتاز العقبة الأولى في الكنيست
- US says global oil capacity enough to make up for Iran cutbacks
- الولايات المتحدة تقول إن إنتاج النفط العالمي قادر على التعويض عن خفض الإنتاج الإيراني
- Netanyahu defends wife: Her image is being tarnished day and night
- نتنياهو يدافع عن زوجته: يعملون على تلطيخ سمعتها ليلاً نهاراً
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Date:
الثلاثاء, يوليو 3, 2018