النهار/ سابين عويس

قالت إنه ليس في الأفق ما يشي بأن الاصطفافات السياسية صامدة في ظل النيات المبيتة لدى كل فريق للآخر، ما يعني أن الولادة الحكومية لن تكون مسألة أيام.

الجمهورية/ جوني منير

رأى أن الحد الأدنى من المسؤولية والنضج السياسي يفترض الذهاب إلى حكومة مصغرة تضم كفايات لا محسوبيات لمواكبة التغييرات الهائلة التي تنتظر سوريا وستؤثر بقوة على لبنان ومستقبله وتركيبته، في وقت يقترب من خطر الإفلاس.

الديار / ابراهيم ناصر الدين

قال إن الأطراف الأربعة المتنازعة راهناً على الحصص الوزارية وممثلة بالتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، والحزب التقدمي الاشتراكي ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، كل طرف يظن أن لعبة الوقت لصالحه، ويراهن على تعب الطرف الآخر لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب، في حكومة يفترض أن يمتد عمرها الى نحو 4 سنوات حافلة بالاستحقاقات الداخلية والخارجية.

اللواء/ عامر مشموشي

أشار إلى مراوحة أزمة تأليف الحكومة مكانها، واستمرار الأزمة ليس ناتجاً عن التباين حول تقاسم الحصص بقدر ما هو نتيجة الرغبة بالاستئثار بالحكومة.