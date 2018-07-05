وكالة الأناضول

فيينا تستضيف الجمعة اجتماعاً لمناقشة الاتفاق النووي مع إيران

تستضيف العاصمة النمساوية فيينا اجتماعاً لمناقشة الإتفاق النووي مع إيران. إعلان الاجتماع جاء في بيان لمكتب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيدريكا موغريني. وأكد البيان أن اللجنة المشتركة للاتفاق النووي مع إيران ستجتمع على المستوى الوزاري بفيينا في 6 تموز الجاري، بمشاركة وزراء خارجية كل من الاتحاد الأوروبي والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران. وسيتناول الاجتماع تحديد خارطة طريق لمواصلة العمل في الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

رئيس الوزراء يلتقي المجموعة الاستشارية الدولية للبرنامج النووي الأردني

استقبل رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في دار رئاسة الوزراء، أعضاء المجموعة الاستشارية الدولية للبرنامج النووي الأردني وبحضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هاله زواتي ورئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان. وتضم اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء في العام 2015، نخبة من خبراء الطاقة والعلماء النوويين على مستوى العالم، وتجتمع سنوياً لإعداد تقرير حول التقدم والإنجاز في البرنامج النووي الأردني في مختلف مشاريعه، مثل استكشاف اليورانيوم والمفاعل النووي البحثي الأردني ومحطة الطاقة النووية الأردنية.

وكالة أنباء شينخوا

الجزائر وبريطانيا تبحثان التعاون الأمني

أجرى وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل مباحثات مع الوزير المكلف بالكومنولث والأمم المتحدة بمكتب الخارجية البريطانية اللورد ويمبلدون، طارق محمود أحمد، تناولت المباحثات التعاون الأمني. وصرح المسؤول البريطاني عقب المباحثات التي جرت بالعاصمة الجزائر، بأنه بحث مع مساهل "المسائل ذات الاهتمام المشترك والتحديات التي تواجه البلدين".

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

المستشار النمساوي يؤكد التزام بلاده والاتحاد الأوروبي بالاتفاق النووي

وصف المستشار النمساوي "سيباستين كورتس"، العلاقات بين البلدين في القطاعات المختلفة بأنها جيدة ومتنامية قائلاً، "إن النمسا وإيران ومنذ أكثر من 160 عاماً، تتمتعان بعلاقات سياسية واقتصادية وثقافية راسخة ولديهما اليوم وجهات نظر مشتركة تجاه تطوير هذه العلاقات".