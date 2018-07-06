الوكالة الوطنية للإعلام

فنيانوس جال في المطار وتسلم تجهيزات أمنية لتفتيش الحقائب: تغييرات كثيرة ستحصل ولا تمييز بين المسافرين

جال وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس على كل الاقسام في السوق الحرة في المطار، والتي صممت ديكوراً جديداً للسوق، وتسلم ممثلاً وزير الداخلية نهاد المشنوق، يرافقه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، تجهيزات أمنية جديدة خاصة بتفتيش الحقائب في المطار. وبعد الجولة في أرجاء المطار، عقد فنيانوس مؤتمراً صحافياً في مبنى الطيران المدني، سبقه اجتماع مغلق مع المسؤولين في المطار. واستهل المؤتمر بالإشارة إلى أن "الاجتماع اليوم هو لاستقبال الموسم السياحي المفترض لهذا الصيف، ويتوقع أن يكون مزدحماً، وحتى لا تتكرر تجربة العام الماضي في المطار".

وكالة الأناضول

استقالة رئيس هيئة الانتخابات في تونس

أعلن محمد التليلي المنصري، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس (دستورية)، استقالته من منصبه. جاء ذلك في بيان صادر عن المنصري، نشرته وكالة الأنباء الرسمية. ودعا المنصري البرلمان، إلى البدء في إجراءات "سد شغور منصب رئيس الهيئة". وأواخر آيار الماضي، أحال مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، طلب إعفاء المنصري من مهامه إلى البرلمان، للمصادقة عليه. وفي تصريح سابق للأناضول، أوضح مصدر من الهيئة تحفّظ عن ذكر اسمه، أن "قرار الإعفاء جاء لأسباب أهمها وجود إشكال في التواصل بين رئيس الهيئة والأعضاء إضافة إلى اتخاذه قرارات فردية في عديد المسائل".

وكالة فرنس برس

برلمان مقدونيا يصادق مجددا على الاتفاق مع اليونان

صادق البرلمان المقدوني مجدداً على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع اليونان ويهدف إلى إنهاء الجدل الطويل بشأن اسم البلاد بعد أن رفض رئيسها التوقيع عليه، ما يمهد الطريق لإجراء استفتاء حول الإسم الجديد. والشهر الماضي رفض الرئيس جورج ايفانوف، حليف المعارضة القومية، الاتفاق الذي دعمته الحكومة بتغيير إسم البلاد إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية".

وكالة أنباء شينخوا

شي يلقي كلمة أمام منتدى التعاون بين الصين والدول العربية

تم الإعلان أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيلقي كلمة أمام الحفل الافتتاحي للاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون بين الصين والدول العربية. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ. وسيشارك بالاجتماع الذي من المقرر أن يعقد في بكين يوم 10 الجاري، عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية وانغ يي ووزراء خارجية وممثلو الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

ظریف یغادر إلى فیینا للمشاركة فی اجتماع اللجنة المشتركة حول الاتفاق النووی

غادر وزیر الخارجیة "محمد جواد ظریف" العاصمة طهران متجهاً إلى عاصمة النمسا فیینا للمشاركة فی اجتماع اللجنة المشتركة لوزراء خارجیة الدول الأعضاء فی الإتفاق النووي. ویعد هذا الإجتماع الثانی من نوعه عقب إنسحاب أميركا الأحادي من الإتفاق النووی؛ ومن المقرر أن یتم خلاله تقدیم الحزمة الاقتصادیة المقترحة من جانب الإتحاد الأوروبي بهدف ضمان المصالح الاقتصادیة والتجاریة والمالیة الإیرانیة عبر الإستمرار فی تنفیذ الإتفاق النووي من دون أميركا.