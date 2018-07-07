النهار/ روزانا بو منصف

تناولت موقف بكركي من موضوع النازحين السوريين وسألت هل جاء متأخراً وأوضحت أنه أيا تكن أعداد العائدين والتي لن تكون كبيرة فإن ذلك سيسمح لكل من حزب الله والتيار الوطني الحر بتسجيل إنتصار سياسي.

الديار/ هيام عيد

قالت إن بكركي باشرت اتصالات مع أكثر من جهة من أجل العمل على تطويق الحرب الكلامية الناشئة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، وقطع الطريق على أي احتمالات تطويرها إلى احتقان خطير في الشارع، خصوصاً بعدما نقلت جهات سياسية مسيحية عن بكركي انتقادها الشديد للأزمة ما بين القوات والتيار الحر. وتأثيرها على مجمل الوضع المسيحي كما على الاستحقاق الحكومي الذي وصل بدوره إلى طريق مسدود في ظل العقبات المتزايدة أمام الرئيس المكلف سعد الحريري.

الأنوار / رفيق خوري

قال إذا صح أن العقد داخلية، ولا عقدة خارجية، كما قال الرئيس المكلف سعد الحريري وسواه من المعنيين، فإن هذا حكم بالفشل على التركيبة السياسية العاجزة حتى عن تأليف حكومة قبل الحديث عن معالجة قضايا الناس. لا بل حكم بالفشل على النظام وما أبعد التغيير.

اللواء/ أنطوان الأسمر

رأى أن حكومة الوحدة الوطنية لا تعني حكومة توازن التي هي في ذهن من ينتظر لها حكومة إنقلاب على نتائج الانتخابات وأوضح أن تفاهم معراب ليس معادلة حسابية بل إتفاق سياسي لدعم العهد.