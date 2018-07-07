روسيا اليوم

لافروف: إيران لن تنسحب من الاتفاق النووي

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الجانب الإيراني أكد خلال اجتماع فيينا عزمه على البقاء في الاتفاق النووي وسيستمر في الوفاء بالتزاماته في إطار الصفقة. وفي ختام المفاوضات في فيينا بين ممثلي إيران والقوى الخمس الكبرى حول سبل إبقاء مفعول الاتفاق بعد خروج الولايات المتحدة منه، وحمايته من تأثير العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، قال لافروف: "أكدت إيران وتلبية لدعوات المشاركين الآخرين في الاتفاق تمسكها باتفاقات خطة العمل الشاملة المشتركة، ويعني هذا بالطبع أن إيران ستستمر في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

روسيا اليوم

اتفاق على سحب المقاتلين من المناطق السكنية في جنوب السودان

أكد مسؤول سوداني توقيع حكومة جنوب السودان والمتمردين اتفاقاً في الخرطوم ينص على سحب الجانبين قواتهما من المناطق السكنية، لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. وقال رئيس المخابرات العسكرية السودانية جمال عمر: "جميع الأطراف اتفقت على سحب القوات العسكرية من المناطق الحضرية كجزء من الاتفاق الأمني، وسيتم تشكيل لجنة أمنية لمراقبة تنفيذ الاتفاق". ويأتي الاتفاق الجديد بعد أيام من إتفاق رئيس جنوب السودان سالفا كير ميارديت وخصمه رياك مشار على وقف دائم لإطلاق النار، أملاً في التوصل إلى حل ينهي الحرب الأهلية.