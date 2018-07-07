وكالة الأناضول

أردوغان ونظيره الكازاخي يؤكدان عزم بلديهما على تعزيز العلاقات الثنائية

أكد الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والكازاخي نور سلطان نزارباييف، عزم بلديهما على تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات. جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه أردوغان بنظيره الكازاخي، بمناسبة عيد ميلاد الأخير الذي يصادف الجمعة، وفق مصادر في الرئاسة التركية. وأوضحت المصادر أن أردوغان هنأ نزارباييف بعيد ميلاده.

وكالة فرنس برس

الإدارة الأميركية تسعى إلى تمديد مهلة قضائية للم شمل عائلات المهاجرين

طلبت الإدارة الأميركية من إحدى المحاكم تمديد مهلة لم شمل الأسر التي فصل أبناؤها عن ذويهم، لأنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لإجراء التحقيقات اللازمة والتثبت من الهويات. وطلبت وزارة العدل الأميركية من قاض فدرالي في سان دييغو بإعفائها من أحد بنود قرار سابق قد يتطلب من الحكومة الإفراج عن مهاجرين بالغين معتقلين إذا تعذر إعادة أطفالهم إليهم قبل المهلة التي حددتها المحكمة.

وكالة أنباء شينخوا

رئيس مجلس الدولة الصينى يصل إلى بلغاريا في زيارة رسمية

وصل رئيس مجلس الدولة الصينى لي كه تشيانغ (الخميس) إلى بلغاريا فى زيارة رسمية للبلاد، ولحضور الاجتماع السابع لرؤساء حكومات الصين ودول وسط وشرق أوروبا الـ 16 الذى يعقد فى صوفيا. وتعد هذه أول زيارة يقوم بها لي إلى بلغاريا بعد أن تولى منصبه، كما أنها الزيارة الأولى إلى بلغاريا التى يقوم بها رئيس مجلس دولة صينى خلال 18 عاماً.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

ظریف: الإرادة السیاسة متوفرة لمواصلة العمل وحفظ الاتفاق النووی

أكد وزیر الخارجیة الإیراني محمد جواد ظریف بأن الإرادة السیاسیة لمواصلة العمل وحفظ الاتفاق النووی متوفرة ولكن ینبغی النظر ما سیكون علیه الأمر عملیاً. وفی تصریح صحفي ادلى به في ختام اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فیینا الجمعة قال ظریف، أن الجمیع یعلم بأن إیران أبدت ضبط النفس من عندها. أننا ننتظر لنرى هل أن الأطراف الأخرى فی الإتفاق النووي ستنفذ النقاط التي بحثناها الیوم واتفقنا بشأنها ووردت في بیان اللجنة المشتركة، أم لا.