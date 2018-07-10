الوطن - السعودية

ترقب شعبي تركي لتداعيات الصلاحيات الرئاسية الجديدة

مع دخول نظام الحكم في تركيا الجديد حيز التنفيذ، الذي يعطي صلاحيات تنفيذية واسعة لرئيس الجمهورية، تشهد الأجواء التركية الشعبية، حالة ترقب لتداعيات هذه القرار، وما سوف يفضي إليه في تطبيقه لأول مرة في تاريخ تركيا الحديث. ويمثل نظام الحكم الجديد، تغييراً جذرياً في بنية وشكل الحكم .

أخبار الخليج - البحرين

الحكومة البريطانية في أزمة بعد استقالة وزيرين بسبب الخلافات حول بريكست

تلقت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي أمس ضربة مزدوجة مع إستقالة وزيرين من العيار الثقيل في حكومتها، ما عكس الخلافات بشأن مستقبل العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد بريكست، وكان وزير بريكست المناهض للفكرة الأوروبية ديفيد ديفيس استقال مساء الأحد تعبيراً عن رفضه لخطة ماي للإبقاء على علاقات اقتصادية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست.

السياسة الكويتية - الكويت

وفد فلسطيني يناقش في دمشق أوضاع لاجئي مخيم اليرموك

توجّه إلى سوريا، أمس، وفد من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يترأسه عضو اللجنة عزام الأحمد، ويضم كلاً من واصل أبو يوسف وأحمد أبو هولي، لبحث أوضاع اللاجئين الفلسطينيين. وقال أبو يوسف، إن الوفد سيلتقي عدداً من المسؤولين السوريين وبعض ممثلي الفصائل الفلسطينية "لمناقشة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا عموماً وفي مخيم اليرموك (قرب دمشق) خصوصاً.

الأنباء - الكويت

أردوغان يؤدي اليمين.. وتركيا تنتقل إلى النظام الرئاسي

طوت تركيا صفحة النظام البرلماني رسمياً أمس مع أداء الرئيس رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية أمام البرلمان، ليصبح أول رئيس بسلطات معززة في النظام الرئاسي الجديد. وقد تعهد في خطاب القسم بالحفاظ على تركيا العلمانية التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك، واعداً الأتراك بمستقبل أفضل.