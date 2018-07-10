وكالة الأنباء الأردنية - بترا

مجلس الوزراء يقرّر تمديد العمل بإصدار البطاقة الذكيّة حتى نهاية أيلول المقبل

قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، تمديد العمل بإصدار البطاقة الذكيّة في جميع مكاتب الأحوال المدنيّة والجوازات، للمواطنين المقيمين والمغتربين, وإعفائهم من جميع الغرامات المترتّبة على التأخر في إصدارها، وذلك حتى نهاية شهر أيلول لعام 2018، ويأتي القرار من أجل إعطاء فرصة أخيرة للمواطنين المقيمين والمغتربين للحصول على البطاقة الذكيّة، التي سيتمّ اعتمادها كوثيقة أساسيّة في جميع المعاملات الرسميّة والعديد من الخدمات لاحقاً.

وكالة فرنس برس

العراق يواصل عملية الفرز اليدوي الجزئي لأصوات الانتخابات التشريعية

واصلت المفوضية العليا للانتخابات عملية العد والفرز اليدوي لأصوات الانتخابات التشريعية التي شهدها العراق في 12 أيار الماضي، والتي كانت بدأت قبل أسبوع في محافظة كركوك شمال العاصمة. وقال ليث حمزة، المتحدث الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، المؤلفة من تسعة قضاة عينهم مجلس القضاء الأعلى بدلا من أعضاء المفوضية السابقين على خلفية شبهات بالتزوير، إن عملية إعادة الفرز اليدوي في بغداد "لصناديق الاقتراع للمراكز والمحطات الانتخابية التي وردت بشأنها شكاوي وطعون في محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى والقادسية وواسط" في جنوب البلاد.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

العقوبات الاميركية لن تؤثر علي التبادل التجاري بين العراق وإيرانا

أكدت برلمانية عراقية سابقة، عدم تأثر التبادل التجاري بين العراق وايران بالعقوبات الاميركية المحتملة علي طهران، واشارت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي السابق نجيبة نجيب الي ان 'العلاقات بين العراق وايران متينة وقوية، وهي لن تتأثر بالعقوبات التي تنوي الولايات المتحدة الاميركية فرضها علي الجمهورية الاسلامية الايرانية'. موضحة 'ان العراق بحاجة الي الغاز والمواد الاولية والسلع الغذائية الضرورية بشكل مستمر من السوق الايرانية، ولن يـتأثر ذلك بأي عقوبات.