الأنوار 9 / 7 / 2018

الاتحاد البرازيلي عرض على تيتي البقاء في منصبه

عرض الاتحاد البرازيلي لكرة القدم على مدرب منتخبه الوطني تيتي البقاء في منصبه لفترة لا تقل عن أربعة أعوام، وذلك على رغم الخروج من الدور ربع النهائي لكأس العالم في روسيا، بحسب تقارير صحافية برازيلية.

فيتيل حقق انتصاره الرابع هذا الموسم وفاز بسباق جائزة بريطانية للفورمولا واحد

أظهر سيباستيان فيتيل كامل إمكانياته على حلبة سيلفرستون البريطانية إذا استطاع تحقيق الفوز في الجولة العاشرة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد بعد معركة متقاربة وشيقة جمعته مع الفنلندي فالتيري بوتاس.

الشرق 10/7/2018

هييرو يترك منصبه كمدّرب والإتحاد الاسباني يعّيين أنريكي خلفاً له

أعلن الإتحاد الإسباني لكرة القدم الأحد أنّ فيرناندو هييرو لن يستّمر في منصب مدّربا للمنتخب الأول، كما أنّه رفض الإستمرار في منصبه كمدير رياضي. وذكر الإتحاد الإسباني في بيان نشره على موقعه على الإنترنت أنّ هييرو سيترك منصب المدّرب الذي تولاه بصفة مؤقت قبل إنطلاق منافسات كأس العالم مباشرة.

وكان هييرو عيّن خلفاً للمدّرب جولين لوبيتيغي المقال قبل يوم واحد من بدء منافسات مونديال روسيا.

الديار 10/7/2018

5 مرشحين لإنهاء سيطرة رونالدو وميسي على الكرة الذهبيّة

دخلت منافسات كأس العالم روسيا 2018 مرحلتها النهائية، حيث إنتهت مباريات الدور ربع النهائي لتسفر عن تأهل 4 فرق للمربّع الذهبي. ورشّحت صحيفة ماركا الإسبانيّة ،عدد من اللاعبين للتتويج بجائزة الكرة الذهبيّة لعام 2018، حيث ضمّت القائمة خمسة نجوم يتواجدون في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا. ومنذ عام 2008 لم يتوّج أي لاعب بالكرة الذهبيّة سوى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بخمس كرات لكل لاعب، ويبدو أنّ العام الحالي سيكون إستثناء بعد تألّق عدد كبير من اللاعبين، وإبتعاد الأول عن الألقاب وإنخفاض تدريجي على مستوى الثاني، وترى الصحيفة الإسبانيّة، أنّ هنالك لاعبين قادرين على خطف الكرة الذهبيّة من ميسي ورونالدو الآن، وهم:أنطوان غريزمان، كيليان مبابي منتخب فرنسا، ونجم منتخب بلجيكا كيفين دي بروين، واللاعب الكرواتي لوكا مودريتش، والمهاجم الإنكليزي هاري كين.

الدوري الإنكليزي يحتكر لاعبي الدور النصف النهائي لكأس العالم

إكتسح الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم جميع الدوريات الأوروبيّة والعالميّة من حيث عدد اللاعبين الذين سيخوضون الدور النصف النهائي من كأس العالم، بالإضافة لاحتلال الأندية الإنكليزيّة المركز الأوّل كأكثر الأندية تصدير اللاعبين في هذا الدور.

الجمهورية 12/7/2018

الصحف الإيطالية تتحدث عن "صفقة القرن"

رونالدو، تحقق الحلم أو أنييللي (رئيس يوفنتوس) حقق صفقة العمر، إلى عناوين أخرى أطلت بها الصحف الأيطالية أمس معلنة قدوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس منتقلاً من ريال مدريد مقابل 177 مليون يورو.

حكيمي ينتقل إلى دورتموند على سبيل الإعارة

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني أنه تعاقد على سبيل الإعارة مع المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي قادماً من نادي ريال مدريد الإسباني.

ستيفنسون يلحق بـ الملك إلى ليكرز

وقّع لاعب الجناح لانس ستيفنسون عقداً جديداً مع فريق لوس أنجليس ليكرز المشارك في الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترمين، لينضمّ إلى الملك ليبرون جيمس الذي كان قد انتقل إلى فريق ولاية كاليفورنيا لمدة أربعة اعوام مقابل 145 مليون دولار.