الوكالة الوطنية للإعلام

عون: لا خوف على لبنان في ظل ثروته النفطية وكلام المتضررين من مسيرة الإصلاح ينعكس سلباً على البلد ولا إصلاح في مجتمع لا يريد شعبه مواجهة الفساد

طمأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين، بأن لا أحد سيستطيع وقف مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد التي بدأتها منذ تولي رئاسة الجمهورية، وهذا الطريق الإصلاحي سيستمر بجهود جميع المؤمنين بلبنان مهما حاول المتضررون منها عرقلة هذه المسيرة، من خلال إطلاق شائعات وأخبار غير صحيحة، سواء صدرت عن سياسيين أو غيرهم، علماً أن مثل هذا الكلام ينعكس سلباً على الثقة بلبنان، داعياً اللبنانيين إلى مساعدة الدولة في مكافحة الفساد، لأن لا إمكانية بإنجاز إصلاح في مجتمع لا يريد شعبه مواجهة الفساد فيه.

وكالة الأناضول

بعد انتخابه رئيساً للبرلمان يلدريم يتعهد بأن يكون رئيساً لجميع النواب

تعهد رئيس البرلمان التركي الجديد، بن علي يلدريم، بأن يكون رئيساً لجميع النواب على حد سوا، جاء ذلك في كلمة له في البرلمان عقب انتخابه رئيساً جديداً للبرلمان، وقال: ليعلم الجميع أنني سأكون رئيساً لجميع النواب سواء الذين منحوا صوتهم لي أو لغيري. وأشار يلدريم إلى أن البرلمان الحالي يقع على عاتقه واجبات ومسؤوليات كبيرة.

وكالة أنباء رويترز

الجيش يرفع العلم السوري على مدينة درعا مهد الانتفاضة

رفعت الحكومة السورية العلم الوطني على مناطق في مدينة درعا كانت خاضعة لسيطرة مسلحي المعارضة لسنوات في انتصار كبير للجيش السوري في مهد الانتفاضة. وقال التلفزيون الحكومي إن الجيش رفع العلم قرب مكتب البريد، وهو المبنى الحكومي الوحيد في الجزء من المدينة الذي كانت تسيطر عليه المعارضة منذ أيام الانتفاضة الأولى في 2011 والتي شهدت وقتها مظاهرات كبرى.