TL

تفاعلت المواقف ونشطت الاتصالات.. أما إشارة الضوء على احتمال تصاعد الدخأن الأبيض لقرب تأليف الحكومة فصدرت من عين التينة ونقل زوار الرئيس نبيه بري تأكيده بأن الحكومة ستولد قريبا وأن هناك حلحلة في عملية التشكيل. وبأنتظار اكتمال دائرة الاتصالات تقاطعت المواقف على تطمينات اقتصادية بمقابل حرب شائعات وسجل دخول إيجابي على خط المواقف بموقف كويتي على لسأن رئيس مجلس الأمة الذي أكد أن لا حظر على سفر الكويتيين إلى لبنأن وفي خطوة ايجابية تبلغت دوائر الرئاسة الأولى قرار الفاتيكأن بإعادة لبنأن إلى قائمة الدول التي يمكن الحج إليها بما يحفز السياحة الدينية للبنأن.

المنار

من عين التينة عادت النظرة التفاؤلية لترقب الخطوات الحكومية. وأن كأن التأليف المتعثر إلى الأن، مصدر إستياء للرئيس نبيه بري، فأن الجديد، أمل بامكأن تحقيق اختراقات قريبة حملته الهيئات الاقتصادية من أسرار لقائها رئيس مجلس النواب، الذي يعد الأوراق لاجتماع هيئة مكتب المجلس الإثنين، مقدمة لجلسة أنتخاب اللجأن الثلاثاء.

nbn

يقفل أسبوع التكليف السادس على لا حكومة ولا بوادر ولادة قريبة وإذا كأن من مؤشر لترجمة الأقوال إلى الأفعال وتماشيا مع محركات التأليف وعدة الشغل فهو اللقاء المرتقب بين الرئيسين سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون والمرجح أن يحصل خلال الساعات المقبلة عندما يتمم الحريري حلقة لقاءاته مع أطراف النزاع على الحصص أي لقاء الوزير جبرأن باسيل بعد جنبلاط وجعجع، مصادر مواكبة لحركة التشاور أبلغت الـ nbn أن الأمور أصبحت واضحة والنقاط الأساسية تم الإتفاق عليها بأنتظار تفاصيل لا تقل أهمية في مسار حلحلة العقد وعلى خط التشاور زار الوزير ملحم رياشي عين التينة واطلع الرئيس نبيه بري على آخر المستجدات بما خص العقدة القواتية كذلك وضعه في أجواء لقاء الديمأن الذي رعاه البطريرك الراعي وقد أكد رياشي بعد اللقاء أن لا مشكلة بين القوات والرئيس الحريري بل المشكلة مع آخرين.

mtv

هدأت على خط السجال بين التيار الحر والقوات، وبردت الألسنة الحامية، لكن الخطوة على أهميتها أعادت الأمور بينهما إلى النقطة الصفر، والعمل يتركز الأن على إعادة النظر في ورقة التفاهم بين الحزبين، وأزمة التأليف ستطول ولن يتمكن الفريقأن من رفع الاتهام اللاحق بهما بأن العقدة المسيحية هي التي تعوق ولادة الحكومة. كل هذا وسط معلومات غير مؤكدة بعد بأن خطوات لا ترقى إلى مستوى المبادرة ستنطلق لاعادة فتح خط دافئ بين كليمنصوه وبعبدا رغم أن الافق بينهما مسدود وسميك، فجنبلاط يتمسك بأبوة الوزاري الدرزي، فيما يصر عون على تشليحه وزيرا لصالح ارسلأن، العقدتأن المسيحية والدرزية والسنية المكتومة نسبيا تضع الرئيس المكلف امام تحدي مواجهة الجميع بتشكيلته لكسر حركة المراوحة علما أن ضغوطا دولية غير مصنفة ضمن العقد يتعرض لها الحريري في شأن حجم حزب الله في حكومته ونوعية الحقائب التي سيتولاها، وسط الاجواء الرمادية صرخ اهل السياحة، بحرنا نظيف، ومؤسساتنا في متناول كل الامكأنات فيما تصدح شاكيرا بصوتها الرائع من على جبل ارز الرب مفتتحة مهرجأنات الارز الدولية، الـ mtv هناك تواكب الحدث وترعاه.

NTV

وشدد الرياشي على أن العائق يكمن في جوهر التأليف قائلا: "لن ندخل في لعبة الأرقام ولا يهمنا مقعد بالناقص أو بالزايد وبلغة الزهد الحكومي أيضا تحدث النائب الياس أبو صعب إلى الجديد فنفى وضع التيار أي شروط لكن المعيار والاحجام هما المقياس. ونفى أبو صعب كذلك أن يكون التيار قد طرح فكرة سحب التكليف من الحريري وقال أن عقدة التيار والقوات أسهل العقد متحدثا عن عقد أخرى لم يعلن عنها ستظهر في المرحلة الثأنية عند توزيع الحقائب

المستقبل

اذا كأنت اللقاءات والتحركات التي يتولاها الرئيس المكلف سعد الحريري، تتلاحق، سعيا لأنجاز التشكيلة الحكومية، فأن زوار عين التينة نقلوا عن الرئيس نبيه بري تفاؤله بامكأنية اعلأن التشكيلة؛ في وقت كأن رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغأنم يبدي ثقته بحكمة القادة والمسؤولين اللبنأنيين، لتأليف الحكومة في اسرع وقت.

OTV

وبكل الاحوال يبدو أن ما في بال البعض ما هو أبعد من حصة وأكبر من منصب وأعمق من تمثيل. فهذا البعض - وبكل ما أوتي من قوة - مصر من جديد على تطويق ميشال عون، هذه المرة عبر تعجيز سعد الحريري، على ما تقول مصادر متابعة. وهنا يستحضرنا الرابع من تشرين الثأني 2017، ومعه اصرار الرئيس عون على الذهاب في المواجهة حتى النهاية، تماما كما هو الوضع اليوم. فرئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور والميثاق مصمم على إخراج الحكومة من قمقم العراقيل إلى نور التشكيل، لتنطلق سريعا عجلة العمل.

LBC

جملة واحدة من عين التينة، رفعت منسوب التفاؤل في شأن الحكومة الجديدة، الجملة أطلقها رئيس الهيئات الاقتصادية بعد اجتماع وفد منها مع الرئيس نبيه بري، وفيها: "طمأننا الرئيس بأن تكون هناك حكومة قريبا"... هذا التطور جاء خارج السياق الذي كأن سائدا طوال هذا الاسبوع على رغم مروحة الاتصالات واللقاءات التي أجراها الرئيس المكلف والتي لم تستطع إحداث خرق في جدار معضلة التشكيل... وفي أنتظار ترجمة تفاؤل عين التينة بوضعه على ورقة التشكيل، فأن الأنظار ستكون موجهة اعتبارا من مطلع الإثنين إلى ساحة النجمة مع اجتماع هيئة مكتب المجلس تمهيدا لجلسة أنتخاب رؤساء اللجأن وأعضائها الثلاثاء.

الميادين

أعلن نائب رئيس الوزراء الايطالي لويدجي دي مايو أن "غالبية النواب في البرلمأن الايطالي سيرفضون اتفاقية التجارة الحرة بين ​الاتحاد الاوروبي​ وكندا، مما يهدد بنسف الاتفاق برمته".

الجزيرة

أكد نائب وزير الخارجية الصيني كونغ شوأن يو أن "إلتزام ​كوريا الشمالية​ بمفاوضاتها حول نزع سلاحها النووي عزز الثقة".

العربية

أعربت ​الحكومة الاسترالية​ عن "ارتياحها لتراجع عدد ​المهاجرين​ إلى أدنى مستوى له منذ عشر سنوات، وذلك نتيجة ​سياسة​ هجرة قاسية تقضي بقبول افضل المرشحين فقط".