روسيا اليوم

ترامب يطالب أعضاء الناتو بزيادة الإنفاق العسكري وينفي أنه هدد بتقسيم الحلف

نفى الرئيس الأميريكي دونالد ترامب قطعياً التقارير التي زعمت أنه هدد بتقسيم الناتو، إلا أنه شدد من جديد على ضرورة أن تزيد الدول الأعضاء في الحلف حصصها في تمويله. وقال ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، عقب محادثاتهما في باكينغهامشير قرب لندن، الجمعة: "لقد عدنا ورئيسة الوزراء وأنا من القمة (لدول الناتو)، التي كانت مثمرة حقا، وأكدت بوضوح للحلفاء خلال الاجتماع أن عليهم تطبيق التزاماتهم الخاصة بزيادة الإنفاق العسكري والقيام بذلك في أسرع وقت ممكن". وأشار ترامب إلى أن الأجواء في بداية اجتماعات قمة الناتو كانت متوترة، "لكن في نهاية المطاف اتفق الجميع على القيام بما يجب عليهم فعله، بما تعهدوا به"، وأضاف: "أعتقد أننا غادرنا القمة كفريق أكثر تماسكاً مما كنا عليه أبدا". وتابع ترامب: "من غير المهم ما يقوله عسكريونا أو عسكريوكم، إن الولايات المتحدة تساعد أوروبا أكثر مما تساعدنا هي، وندفع حوالي 90 بالمئة من إنفاق الناتو".

روسيا اليوم

الهند: صفقة "إس 400" مع روسيا في مراحلها النهائية رغم ضغط واشنطن

أكدت وزيرة الدفاع الهندية نيرمالا سيتارمان أن المفاوضات مع روسيا لشراء أنظمة "إس 400" الروسية للدفاع الجوي مستمرة رغم ضغوط الولايات المتحدة.

وقالت الوزيرة للصحفيين تعليقا على التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على مشتري الأسلحة الروسية: "أكدنا لوفد الكونغرس الأمريكي (الذي زار الهند) أن هذا قانون أمريكي، ولم يصدر عن الأمم المتحدة"، في إشارة إلى قانون "مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات" (CAATSA). وأكدت الوزيرة الهندية أن القانون الأمريكي لا ينطبق على الهند، وأن المباحثات مع روسيا حول صفقة أنظمة "إس 400" في مراحلها النهائية. وشددت على أنه لدى الهند علاقات طويلة العهد مع روسيا، وأن دلهي ستستمر بالتعاون مع موسكو.

يذكر، أن قانون "مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات" يقضي بإمكانية فرض عقوبات على الدول التي تتعاون مع المؤسسات الروسية، وخاصة "روس أوبورون أكسبورت" الحكومية لتصدير الأسلحة المدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية.