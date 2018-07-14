الوكالة الوطنية للإعلام

عون: إهتمام أمير الكويت بلبنان يعكس حرصه على دعمه اقليمياً ودولياً رئيس الأمة الكويتي: لن نترك لبنان وحيداً ولا حظر من السفر إليه

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن "العلاقات اللبنانية - الكويتية المتجذرة هي ترجمة طبيعية لما يربط بين لبنان والكويت من أواصر الاخوة والتعاون، ولما يجمع بين الشعبين الشقيقين من روابط المودة والمحبة". ولفت الرئيس عون خلال استقباله في قصر بعبدا رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغأنم، إلى أن "الإهتمام الدائم الذي يبديه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بلبنان واللبنانيين، يعكس بأمأنة الحرص الكويتي على دعم لبنان في المحافل الاقليمية والدولية، والعمل للمحافظة على إستقراره وأمنه وإقتصاده"، مستذكرا "مواقف الشيخ الصباح خلال الأزمات المتتالية التي مر بها لبنان، لا سيما خلال ترؤسه اللجنة الثلاثية العربية التي كلفتها القمة العربية إيجاد حلول للأوضاع التي سادت لبنان آنذاك".

وكالة الأناضول

أردوغان يشارك الأحد في مسيرة على "جسر شهداء 15 تموز"

يشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد المقبل، في مسيرة على جسر "شهداء 15 تموز" (البوسفور سابقاً) بمدينة إسطنبول، في الذكرى الثانية لإحباط محاولة الأنقلاب الفاشلة. وقالت مصادر في الرئاسة التركية للأناضول، أن "أردوغان سيشارك الأحد المقبل، في برنامج بالعاصمة أنقرة، وسينتقل بعدها إلى مدينة إسطنبول للمشاركة في مسيرة شعبية، ويلقي خطاباً للجماهير فوق الجسر، ويزور النصب التذكاري لشهداء 15 تموز". ومن المنتظر أن يفتتح أردوغان، قسمًا من متحف "شهداء 15 تموز" الذي تتواصل أعمال بنائه على مساحة 1500 متر مربع، أمام "النصب التذكاري لشهداء 15 تموز"، قرب الجسر. ويحتوي متحف "شهداء 15 يوليو"، على أقسام تعريفية بتاريخ الانقلابات والاستعمار وأسبابهما حول العالم.

وكالة فرنس برس

وصول وزير الخارجية الاميركي إلى المكسيك

وصل وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الجمعة إلى مكسيكو، حيث سيجتمع بالرئيس المنتخب اليساري أندريس مانويل لوبيز اوبرادور، وسط خلافات على عدة مواضيع بين البلدين. ويقوم بومبيو بزيارته على رأس وفد مهم يضم وزير الخزانة ستيف منوتشين ووزيرة الأمن الداخلي كرستين نيلسن وصهر دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر.

وكالة أنباء شينخوا

شي جين بينغ يلتقي بوفد تايواني يقوده لين تشان

التقى الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ، يوم الجمعة، بوفد ضم أشخاصاً من قطاعات مختلفة من تايوان، يترأسهم لين تشان الرئيس السابق لحزب كومينتانغ. وأكد شي خلال الاجتماع الذي عقد في قاعة الشعب الكبرى في بكين، أن السعي من أجل قضية عادلة وطموحات مشتركة للشعب لا يمكن إيقافهما. وقال "لدينا الثقة والقدرة على الحفاظ على الالتزام الصارم بالسير في الاتجاه الصحيح، والعمل من أجل التنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق، ودفع العملية نحو إعادة التوحيد السلمي للصين." ودعا شي المواطنين على جانبي مضيق تايوان إلى العمل معاً لدعم توافق 1992، الذي يجسد مبدأ صين واحدة، والمعارضة الصارمة لـ "استقلال تايوان" ومنعها. كما دعا إلى بذل الجانبين جهود مشتركة لتوسيع التبادلات والتعاون عبر المضيق وتعميقهما في مختلف المجالات، وتحسين علاقات القرابة بين المواطنين ورفاهيتهم، فضلاً عن "المشاركة في كتابة الفصل الجديد من النهضة العظيمة للأمة الصينية."