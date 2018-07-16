الوكالة الوطنية للإعلام

وصول الباخرة التركية المخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية قبالة شاطئ الجية

أفاد مندوب الوكالة الوطنية للإعلام في إقليم الخروب أن الباخرة التركية المعدة لتوليد الطاقة الكهربائية وصلت منذ بعض الوقت قبالة شاطىء الجية والتي سترسو إلى جانب معمل الجية الحراري، وربطها بمجموعاته لتوليد الطاقة. وشوهدت الباخرة، يسحبها طراد مخصص لهذه الغاية، وهي قادمة من بيروت، لإيصالها إلى معمل الجية.

وكالة الأناضول

أردوغان: 15 تموز أفضل رد على كافة الانقلابيين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "يوم 15 تموز للديمقراطية والوحدة الوطنية"، يعتبر بمثابة أفضل رد، ليس على منظمة غولن الإرهابية فحسب، إنما على كافة الانقلابيين، وداعمي الانقلاب، وباقي المنظمات الإرهابية، وقوى الشر التي تقف خلفها. جاء ذلك في مقال نشره أردوغان في ملحق خاص لصحيفة "حرييت" التركية، بعنوان "ملحمة 15 تموز" الخاصة التي أصدرتها، بمناسبة إحياء يوم "15 تموز للديمقراطية والوحدة الوطنية.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

السفير التركي: انطلاقة جديدة ستشهدها علاقاتنا مع الاردن

أكد السفير التركي في عمان مراد كاراغوز أن العلاقات الأردنية التركية ستشهد انطلاقة جديدة، خاصة وأن هناك حكومتين جديدتين في البلدين يعول عليهما في دفع هذه العلاقات. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده، في مقر السفارة بذكرى مرور عامين على محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، أن الأردن قيادة وشعباً وقفت مع تركيا موقف "الصديق الحقيقي" في فترة محاولة الانقلاب الفاشلة وإن هذا الموقف لن تنساه تركيا قيادة وشعباً ويستحق الشكر باستمرار.

وكالة فرنس برس

انقاذ نحو 600 مهاجر في النيجر بعد طردهم من الجزائر

أفاد مسؤول محلي أن نحو 600 مهاجر أفريقي "طردوا" من الجزائر وتم إنقاذهم في الصحراء وصلوا منتصف الأسبوع إلى شمال النيجر. وقال مسؤول بلدي في مدينة أغاديز في شمال النيجر والقريبة من الجزائر لفرانس برس "قبل ثلاثة أيام، وصلت دفعة أولى تضم أكثر من 180 نيجريا إلى أغاديز، أعقبتها (دفعة) أخرى تضم 400 أجنبي على الاقل".

وكالة أنباء شينخوا

شي جين بينغ يلتقي وفداً تايوانياً بقيادة لين تشان

التقى الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ هنا وفداً ضم مجموعة أفراد من قطاعات مختلفة من تايوان بقيادة لين تشان الرئيس السابق لحزب الكومينتانغ. وأكد شي خلال الاجتماع الذي عقد في قاعة الشعب الكبرى في بكين على أن السعي من أجل قضية عادلة وطموحات مشتركة للشعب لا يمكن إيقافهما. وقال "لدينا الثقة والقدرة على الحفاظ على الالتزام الصارم بالسير في الاتجاه الصحيح، والعمل من أجل التنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق، ودفع العملية نحو إعادة التوحيد السلمي للصين."