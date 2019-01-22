المدينة - السعودية

الشورى يطالب "التجارة" برصد آثار "الإصلاحات الاقتصادية"

علمت "المدينة" من مصادر مطلعة بمجلس الشورى، أن المجلس يتجه لإقرار عدد من التوصيات خلال مناقشته لتقرير وزارة التجارة والاستثمار الأسبوع الجاري، من بينها إلزام الوزارة بتضمين تقاريرها القادمة تفصيلاً أكثر عن دراستها للقرارات المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية، ومن بينها زيادة الرسوم المختلفة على القطاع الخاص وأثرها على أدائه فى ضوء رؤية 2030، والتي تهدف للوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 إلى 65 %.

الاتحاد - الإمارات

روسيا تهدد بـ"الانتقام" رداً على عقوبات أوروبية جديدة

هددت روسيا بـ"إجراءات انتقامية" رداً على العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على عدد من المواطنين الروس. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية فيما يتعلق بهذا العمل العدائي". وترى روسيا أن هذه العقوبات لا مبرر لها. وتستهدف العقوبات أفراداً اتهمتهم السلطات الأوروبية بالتورط في تسميم العميل المزدوج الروسي السابق سيرجي سكريبال في انجلترا العام الماضي.

البيان - الإمارات

أميركا تطالب روسيا بتدمير نظام صاروخي جديد

طالبت الولايات المتحدة روسيا بتدمير نظام جديد لصواريخ كروز الموجهة، قائلة إنه يمثل "انتهاكاً مباشراً" لمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، واتهمت موسكو بزعزعة الأمن العالمي. وقال روبرت وود المبعوث الأميركي الخاص بنزع الأسلحة أمام مؤتمر عن نزع السلاح ترعاه الأمم المتحدة "، تجد الولايات المتحدة للأسف وبشكل متزايد أنه لا يمكن الوثوق بروسيا فيما يتعلق بتطبيق التزاماتها الخاصة بالحد من التسلح، كما أن تصرفاتها القهرية والمؤذية في أنحاء العالم تزيد من التوترات".

القدس - فلسطين

الأردن يشكو إسرائيل دولياً بسبب مطار "تمناع"

أكّد رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني هيثم ميستو، الاثنين، موقف الأردن الرافض لإقامة مطار "تمناع" الإسرائيلي في موقعه الحالي، وقرار تشغيله أحادي الجانب إلا إذا التزمت اسرائيل بالمعايير الدولية، واتخذت الإجراءات التي تضمن المصالح الأردنية كاملة.