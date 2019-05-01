ظهور قذيفة روسية جديدة مضادة للدبابات توجه لاسلكياً.

كشف مدير مكتب "نوبلمان" للتصاميم، فاليري ماكييف، أن مهندسي المكتب بدأوا العمل على تصميم قذيفة موجهة جديدة، من شأنها أن تحل محل قذيفة "كوبرا" الموجهة المضادة للدبابات وقال ماكييف إن قذيفة "إنوار" الجديدة الموجهة لاسلكيا عيار 125 ملم، التي اخترعها مهندسو المكتب، ازداد تأثيرها شديد الانفجار أضعافا عن سابقاتها، كما ازداد تأثير شظاياها، بفضل استخدام متفجرات ذات طاقة عالية موضوعة داخل حيز محدود كما زادت فاعلية القذيفة عن سابقاتها بمقدار 3 أضعاف بفضل ارتفاع دقة إصابة الهدف. وأشار ماكييف إلى أن أول قذيفة موجهة ضد للدبابات صممت في الاتحاد السوفيتي عام 1975م وأسماها الناتو آنذاك بـ "Songster" (المغني) لصوت مميز كانت تطلقه خلال مسارها نحو الهدف. وقدمت تلك القذيفة للدبابات الروسية تفوقا على مثيلاتها الأجنبية آنذاك من حيث التفوق في المدى على مسافات تقل عن 5 كيلومترات، حيث يعد استخدام القذائف الجوفاء أمرا غير فعال. ثم حلت قذيفة "ريفليكس" التي تخرق الدروع بسماكة 900 ملم محل "كوبرا" في سلاح المدرعات السوفيتي.

اخبار الدفاع التسليح

21/4/2019

تنافس بين مقاتلات ميغ-29 كي ورفال في الهند

ستتنافس المقاتلات من طراز “ميغ-29 كي” الروسية الصنع مع “رافال” الفرنسية خلال التدريبات الهندية الفرنسية، والتي ستبدأ في أوائل مايو أيار.

ووفقا لصحيفة The Times of India التي تصدر باللغة الإنجليزية ستعقد أكبر مناورات بحرية مشتركة تسمى فارونا بمشاركة البحرية الهندية والفرنسية قبالة ساحل غوا وكاروار.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال المناورات العسكرية، سيتم استخدام الأصول البحرية الثقيلة مثل حاملات الطائرات والمدمرات والغواصات والمقاتلات والفرقاطات. وكتب الصحفيون، نقلاً عن مصادرهم الخاصة في وزارة الدفاع، أن الهند ستنشر حاملة طائراتها الوحيدة Vikramaditya وعلى متنها طائرات ميغ — 29 ك الروسية أثناء التدريبات. وسيطلق الأسطول الفرنسي حاملة الطائرات شارل ديغول، التي ستكون مسلحة بطائرات مقاتلة من طراز رافال- إم.وقال المصدر: “ستكون هذه مناورات بحرية رفيعة المستوى”.

ووقعت فرنسا والهند اتفاقًا حول اللوجستيات العسكرية المتبادلة. توفر الشراكة الهندية الفرنسية للسفن الحربية الهندية إمكانية الوصول إلى القواعد الفرنسية على طول القرن الأفريقي وجزيرة ريونيون بالقرب من مدغشقر وقواعد أخرى في جنوب شرق إفريقيا.

في الآونة الأخيرة، تقوم نيودلهي بتوسيع التعاون البحري بسرعة مع الدول الصديقة.

اخبار الدفاع التسليح

23/4/2019

تعرف على ثاني أضخم أسطول حربي بالعالم

تعتمد أقوى جيوش العالم على تجهيز قواتها البحرية بأحدث التقنيات العسكرية، التي تمكنها من الرصد المبكر للسفن المعادية، وتوجيه نيرانها بدقة نحو العدو.

وتعد الصين واحدة من أضخم أساطيل العالم، التي يشهد حجم أسطولها نموا سريعا، من حيث الحجم، ونوعية العتاد العسكري، وفيما يلي 7 معلومات عن الأسطول الصيني:

تمتلك الصين ثاني أضخم أسطول بحري في العالم.

يصل عدد القطع البحرية في الأسطول الصيني إلى 714 قطعة بحرية، بينها حاملة طائرات، بحسب موقع “غلوبال فير بور” الأمريكي.

إضافة إلى حاملة الطائرات الأولى، تجري حاملة طائرات ثانية تجاربها النهائية، استعدادا لدخول الخدمة رسميا.

يوجد في الأسطول الصيني 52 فرقاطة، بينما يصل عدد المدمرات إلى 33 مدمرة، وعدد الطرادات 42 طراد.

يمتلك الأسطول الصيني 76 غواصة، متنوعة، بعضها غواصات تقليدية، وأخرى نووية.

يعتمد الأسطول الصيني على حماية السواحل باستخدام سفن الدورية، التي يصل عددها إلى 192 سفينة، إضافة إلى 33 كاسحة ألغام بحرية.

يخطط الأسطول الصيني لامتلاك حاملة طائرات ثالثة خلال سنوات، بحسب صحيفة “ساوز تشاينا مورنينغ بوست”.

SDArabia

خلال Idef 2019… تركيا تكشف عن أول مدرّعة كهربائية محلية الصنع

مدرعة كهربائية تركية من طراز العقرب 2

أنتجت شركة “أوتوكار ( Otokar) ” إحدى شركات قطاع الصناعات الدفاعية التركية المصنعة للمدرعات، أول مدرعة كهربائية تركية أطلقت عليها اسم “العقرب” بحسب ما نقلت ترك برس في 24 نيسان. وعقد سردار غورغتش، المدير العام لـ”أوتوكار”، مؤتمرا صحفيا، للتعريف بالمدرعة “العقرب 2”. وأشار إلى أنه سيجري عرض “العقرب 2” للمرة الأولى في النسخة الـ 14 للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية، الذي ينظم بين 30 نيسان الجاري، و3 أيار المقبل في إسطنبول..

وبين غورغتش أن “أوتوكار” الرائدة في مجال الأنظمة البرية، ستحمل الصناعات الدفاعية إلى أبعاد مختلفة عبر إنتاجها الجيل الجديد من “العقرب 2”. وعن ميزات المدرعة، أوضح أنها تتميز بسرعتها العالية وصوتها المنخفض مقارنة بالمركبات التقليدية، فضلا عن امتلاكها محركا كهربائيا يجعلها قادرة على تلبية مطالب الجيوش في جميع أنحاء العالم.

الكشف عن بعض تفاصيل أحدث مدفعية روسية ذاتية الحركة.

بوتين يطلب زيادة تحديث صناعة الصواريخ الفضائية الروسية

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 16 نيسان الجاري بزيادة تحديث صناعة الصواريخ الفضائية الروسية، بغية زيادة الصادرات في هذا المجال، وفق ما نقلت وكالة الأناضول. وذكر بيان صادر عن الكرملين أن بوتين اجتمع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، لمناقشة تطوير سياسة صناعة الصواريخ الفضائية. وأشار البيان إلى أن بوتين دعا لزيادة تحديث صناعة الصواريخ الفضائية، واستخدام المزايا التي تتمتع بها روسيا في هذا الصدد. يشار إلى أن روسيا فعّلت عام 2012 برنامج الفضاء 2013 – 2020، بهدف رفع حجم صناعات الصواريخ الفضائية إلى ضعفين حتى العام 2020، ورفع نصيب روسيا من الانتاج العالمي لتقنيات الفضاء إلى 16 بالمئة.

Sputnik

" مي-24" مروحية متعددة الأغراض