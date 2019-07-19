الجمهورية:15 /7/ 2019

اللعب إلى جانب ميسي "سعادة لا تصدّق"

أعرب أنطوان غريزمان، المهاجم الفرنسي الجديد لنادي برشلونة الإسباني، عن سعادته باللعب قريباً إلى جانب نجم بطل إسبانيا الأرجنتيني ليونيل ميسي، واصفاً شعوره بـ"سعادة لا تصدّق".

الجمهورية:15 /7/ 2019

نيمار "يعزف على وتر" برشلونة

عزف البرازيلي نيمار على وتر ناديه السابق برشلونة بالتأكيد إنّ إحدى أجمل ذكرياته في كرة القدم هي "الريمونتادا"، التي حققها مع النادي الكاتالوني في دوري أبطال أوروبا قبل عامين ضد ناديه الحالي باريس سان جيرمان، معزّزاً التقارير التي عبّرت عن رغبة باتت أقرب إلى نية غير خافية، بالعودة إلى اسبانيا.

الجمهورية:15/ 7/ 2019

فوز سادس لهاميلتون بين جماهيره

حقّق حامل اللقب البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، فوزه السادس على أرضه وبين جماهيره وانفرد بالرقم القياسي، باحتلاله المركز الأول في جائزة بريطانيا الكبرى، المرحلة العاشرة من بطولة العالم للفورمولا 1، موسّعاّ الفارق في صدارة السائقين.

وهاليب تسيطر على ويمبلدون

توّجت الرومانية سيمونا هاليب المصنّفة سابعة للمرة الأولى بلقب بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، في كرة المضرب بفوزها على الأميركية سيرينا وليامس الحادية عشرة 6-2 و6-2 في 56 دقيقة في المباراة النهائية، وحرمت الأخيرة من معادلة الرقم القياسي في عدد القاب البطولات الكبرى.

نهائي تاريخي بين ديوكوفيتش وفيدرر

احتفظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول بلقب بطولة ويمبلدون، حارماً السويسري روجيه فيدرر الثاني من أن يصبح أكبر بطل في تاريخ الغراند سلام، وذلك بالفوز عليه بعد النهائي الأطول في تاريخ البطولة الإنكليزية.

الشرق:16 /7 /2019

أسطورة مانشستر يونايتد ينصح بوغبا بالتركيز والتواضع

ذكر برايان روبسون أحد أساطير نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي أنّ على بول بوغبا لاعب وسط الفريق، أن ينأى بنفسه عن التكهنات المثارة حول اقترابه من إنهاء فترة غير موفقة في "أولد ترافورد".

نابولي يتعاقد مع مانولاس

وقع المدافع الدولي اليوناني كوستاس مانولاس عقداً مع نابولي، وصيف بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، قادماً من غريمه روما بحسب ما أعلنه النادي الجنوبي.

نداء الوطن:18 /7/ 2019

دي ليخت في تورينو

وصل المدافع الهولندي الدولي ماتيس دي ليخت إلى تورينو قادماً من أمستردام، تمهيداً لاستكمال إجراءات انتقاله من أجاكس جوفنتوس الإيطالي.

نداء الوطن:18 /7/ 2019

بروس مدرباً جديداً لنيوكاسل

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي لكرة القدم تعيين ستيف بروس مدرباً جديداً للفريق، خلفاً للإسباني رافايل بينيتيز الذي رحل إلى داليان ييفانغ الصيني بعد انتهاء عقده في حزيران الماضي. وأشار إلى أن لاعب مانشستر يونايتد السابق وقع عقداً لفترة ثلاثة أعوام، وأن ستيف أغنيو وستيفن كليمنس سيعاونان بروس في مهامه الجديدة في ملعب "سانت جيمس بارك".