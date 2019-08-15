لبنان الحر

استقبل ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، في ​قصر بعبدا​ نائبي عكار أسعد درغام و​مصطفى حسين​ وعرض معهما الاوضاع العامة في البلاد، اضافة إلى المشاريع الانمائية في ​منطقة عكار​ وحصتها من برنامج " سيدر". كما تطرق البحث إلى ​التعيينات الادارية​ المرتقبة وحقوق ابناء المنطقة فيها.

صوت لبنان

استقبل وزير العدل ​ألبرت سرحان​ في مكتبه في الوزارة، سفير بريطانيا في ​لبنان​ ​كريس رامبلينغ​ يرافقه السكرتير الثاني في السفارة سيمون اودونيل.

radio orient

رفض الأمين العام لـ"تيار ​المستقبل​" ​أحمد الحريري​ اعتداء عنصر أمني بالضرب على سيدة تعترض على نقل ​النفايات​ إلى جبل تربل.

اذاعة النور

لفت عضو المجلس المركزي في "​حزب الله​" ​الشيخ نبيل قاووق​، إلى أنه "في ذكرى الانتصار يتضح يوما بعد يوم ان من اهم نتائج الانتصار في تموز 2006 هو شعور شعبنا وشعور شعوب المنطقة اننا قادرون على صنع الانتصار"، مشيرا إلى أنه "في تموز 2006 نجح ​لبنان​ كل لبنان بكسر عنفوان ​العدو الاسرائيلي​ ونجح ​اللبنانيون​ بان يلقوا بالعدو إلى قعر الهزيمة ولا زال العدو من 13 عاما حتى اليوم في قعر الهزيمة".

صوت المدى

استقبل الرئيس عون النائبين اسعد درغام ومصطفى حسين واجرى معهما جولة افق تناولت الاوضاع العامة في البلاد وحاجات منطقة عكار الإنمائية وحصتها من برنامج "سيدر"