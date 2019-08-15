الأخبار/ ايلي الفرزلي

قال أبرز الملفات التي تنتظر مجلس الوزراء هو ملف مناقصة محطات الغاز. التقرير صار بين أيدي أعضاء اللجنة الوزارية المختصة. من حيث المبدأ، فقد قدمت قطر بتروليوم السعر الأفضل. لكن قبل اختيار الفائز، سيكون على مجلس الوزراء أن يجيب عن سؤال: هل نريد بناء المحطات الثلاث عبر شركة واحدة أم أكثر؟ بحسب الإجابة، يمكن أن يتغير اسم الفائز. لكن المعركة لن تكون هنا. الأهم هو اتخاذ القرار بشأن استبعاد محطة سلعاتا، التي لا لزوم لها، من عدمه. المعادلة بسيطة: إما توفير ملياري دولار أو المحافظة على القسمة الطائفية.

البناء/ جوني منير

قال انه لا ينبغي الذهاب بعيداً في إعطاء تفسيرات للبيان الصادر عن السفارة الاميركية في لبنان حول حادثة قبرشمون، فمن الواضح أنّ البيان حمل رسائل سياسية ثلاث: الأولى: الحفاظ على التوازنات السياسية في المعادلة اللبنانية، والثانية: الحفاظ على استقلالية المؤسسات التي تؤدي دور ركائز الدولة، والثالثة: تتعلق بالشلل الذي أصاب عمل الحكومة جرّاء استمرار تعطيلها، كون ذلك كان سيؤدي في حال استمراره الى تهديد برنامج المساعدات التي يحتاج اليها بقوة الاقتصاد اللبناني بسبب أزمته الخانقة، وبالتالي انزلاق البلد بسرعة الى واقع الانهيار واحتمالات سوداوية.

الجمهورية/ راكيل عتيّق

قالت أن بعد تأزّم المشهد الشمالي مجدداً برفض أهالي المنية - الضنية وعدد من بلدات قضاء زغرتا المطمر في تربل ونقل النفايات من خارج المنية - الضنية إليه، بدأت الأزمة تتحوّل إلى مشكلة بين الأقضية الشمالية الأربعة، ومهما تعدّدت الأسباب يبقى السبب الرئيسي: استهتار المعنيين وتأخُّر المعالجات العلمية. وعلى وقع الإحتجاجات تنتظر أزمة النفايات في الشمال عودة دولة الرئيس سعد الحريري من الولايات المتحدة الأميركية لقول كلمته الصريحة حول مطمر تربل. فيما يشير معنيون إلى أنّه سبق أن أعطى كلمته بالسير بالعمل.

نداء الوطن / مايز عبيد

قال في ظل المواجهة الشعبية التي تواجه الغطاء السياسي لمطمر تربل، الأهالي تصدّوا لشاحنات النفايات وما يحصل يؤكد أنه على الدولة الإسراع في إيجاد حل لمشكلة النفايات بعيداً من الأساليب الحالية المرفوضة شعبياً، خصوصاً بعدما بدأت تتحول القضية إلى مناطقية وربما طائفية ومذهبية.