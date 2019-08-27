TL

صحيح أن إسرائيل قامت على العدوان منذ نشأتها لكن الصحيح أكثر أن لكل عدوان أهدافاً، فما هي أهداف حرب الدرونز؟ هل تندرج هذه الحرب إلى ضرب القرار 1701 خصوصاً الفقرة المتعلقة بوقف العمليات القتالية؟

ما يمكن قوله حتى الآن إن لحرب الدرونز أهدافاً تتعلق بسلسلة أمور..

المنار

كلام للرئيس ميشال عون على مسمع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان "يان كوبيتش"، الذي سمع من عين التينة كلاماً مماثلاً، فلبنان لن يسكت عن هذا العدوان قال الرئيس نبيه بري للضيف الأممي على ما علمت المنار، والإسرائيليون هم من كسروا مراراً وتكراراً القرار 1701 بخروقهم البرية والبحرية والجوية بحسب الرئيس بري، وبحسب مصادر السراي الحكومي، فإن كلاماً مماثلاً سمعه سفراء الدول الخمس الكبرى من رئيس الحكومة سعد الحريري الذي دعاهم إلى اجتماع طارئ ليخبرهم أن تل أبيب ارتكبت انتهاكاً واضحاً لسيادة لبنان، وعلى المجتمع الدولي رفض هذا الانتهاك..

nbn

واصل طيران العدو الإسرائيلي عربدته واستفزازاته في سماء السيادة اللبنانية وبعد ساعات على ما شهدته الضاحية الجنوبية، قام بقصف مركز للجبهة الشعبية – القيادة العامة في بلدة قوسايا البقاعية.

الحراك الداخلي انصب على متابعة ملف العدوان، ولهذه الغاية دعي مجلس الدفاع الأعلى إلى إجتماع طارئ غداً في المقر الرئاسي الصيفي، فيما زار المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش بيت الدين وعين التينة والسرايا، حيث أبلغه رئيس الجمهورية ميشال عون بأن لبنان يحتفظ بحقه في الدفاع عن نفسه، لأن ما حصل هو "بمثابة إعلان حرب" يتيح اللجوء إلى حق لبنان بالدفاع عن سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.

mtv

الرهان الآن، أن تتوقف أجواء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل وأن تنجح لقاءات القمة التي سيجمع فيها الرئيس عون رؤساء الكتل النيابية الأساسية لمناقشة الأوضاع في البلاد ، فيما يشبه طاولة حوار وطني اقتصادية، الغاية منها وضع البلاد على سكة النهوض تنفيذاً لمقررات سيدر .

في الانتظار جلسة لمجلس الدفاع الأعلى الثلثاء في بيت الدين، وجلستان لمجلس الوزراء الثلثاء في السراي مخصصة لملف النفايات، وأخرى عادية، الخميس في بيت الدين.

NTV

خطاب الجو – جو ثبت ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة ترك الميدان على "إجر ونص" وأدارت السياسة محركاتها. قاد رئيس الجمهورية لواء تحصيل حق لبنان في الدفاع عن السيادة والاستقلال وسلامة أراضيه وأبلغ الأمم المتحدة عبر ممثلها على الأراضي اللبنانية، أن ما حصل هو بمثابة إعلان حرب وأن لبنان يحتفظ بحقه في الدفاع عن نفسه، وأمام ممثل رسام الخط الأزرق ومحدد نقاطه الذي أصدر القرار رقم ألف وسبع مئة وواحد ووضع الطوابع الدولية عليه.

OTV

وبين التحديات الأمنية – العسكرية والتداعيات الاقتصادية – المالية يحاول لبنان تجنب الانزلاق إلى مهاوي الأزمة بعدما وقف طويلاً على حافتها . بالأمس رمى السيد نصرالله القفازات في وجه نتنياهو وانتخاباته ومناوراته ومسيراته المفخخة . وإن عدتم عدنا. إسرائيل تخلق قواعد اشتباك جديدة وتبدل في قوانين اللعبة وتغير في منطوق القرار 1701 وتريد للبنان أن يكون عراقاً جديداً مباحاً ومستباحاً أمام الوافد الجديد إلى عالم الاغتيال والنزال والقتال جو- أرض أي المسيرات والطائرات من دون طيار العابرة للقواعد والقرارات والالتزامات الموقعة على الأرض .

LBC

هل يكون أيلول شهر اللقاء التاريخي بين ترامب وروحاني؟ وهل تشهد الأمم المتحدة، في اجتماعات الدورة العادية الشهر المقبل هذا اللقاء؟ هل نجح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي استضافت بلاده قمة مجموعة السبع في بياريتز، في جعل هذا اللقاء ممكناً بعدما استضاف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في القمة، ورتّب له لقاءات بالجانبين الألماني والبريطاني؟ وهي لقاءات يبدو أنها لم تفاجئ الجانب الأميركي؟

الميادين

اعتبر رئيس منظمة ​الدفاع المدني​ الإيراني العميد ​غلام رضا جلالي​ أن "استراتيجية الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في الفترة الأخيرة ومن خلال ممارسة حملة الضغط القصوى، تهدف إلى دفع إيران إلى حافة الحرب"، مشيراً إلى أن "العدو حاول العام الماضي دفع البلاد إلى انعدام ​الأمن​ والفوضى من خلال السيطرة على الشبكات الاجتماعية ووضع قيود على ​اقتصاد​ البلاد".

الجزيرة

أعلنت وزارة الخارجية ​العراقية "أنها ستتخذ كل الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة للتصدي لأي عمل يخرق سيادة العراق وسلامة أراضيه"، مشيرةً إلى "أنها ستتوجه للأمم المتحدة و​مجلس الأمن الدولي​ وستتواصل مع الدول الشقيقة والصديقة للتصدي لأي عمل يخرق سيادة العراق وسلامة أراضيه".

العربية

لفت وزير ​الدولة​ للشؤن الخارجية السعودي ​عادل الجبير​ إلى أن "العلاقة المتينة بين ​السعودية​ و​الإمارات​ تشكل ركيزة أساسية لمستقبل مشرق للمنطقة"، مشيراً إلى أن "التحالف بقيادة السعودية يعمل مع دولة الإمارات على تحقيق الاستقرار في عدن وشبوة وأبين"، مضيفاً "أن السعودية تقود جهود تحقيق ​الأمن​ في المنطقة ومواجهة مساعي ​إيران​ لنشر الفوضى".