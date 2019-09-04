وكالة الأناضول

قادة الجيش التركي يفتتحون عام "تدريب الطيران 2019-2020"

شارك قادة الجيش التركي اليوم (الثلاثاء) في افتتاح "عام تدريب الطيران 2019-2020" في ولاية إزمير غربي البلاد. وأجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار جولة على متن طائرة التدريب T-38، فوق بحر إيجه. وفي الكلمة التي ألقاها أكار خلال الحفل أكد على أنّ عملية المخلب 1 و2 و3 تجري على قدم وساق في شمال العراق. وأكد أنّ عمليات المخلب تكللت بتحييد 676 إرهابياً منذ بداية العام. وحول المنطقة الآمنة شمالي سوريا، أكد أكار أنّ بلاده تتابع بحساسية الإيفاء بالوعود التي قطعت لها على أرض الواقع، قائلاً: "إن المعلومات التي تعطى، لا نقبلها حتى نتأكد من حقيقتها "أما عن أعمال التنقيب عن الوقود الأحفوري التي تجريها السفن التركية في الحوض الشرقي للبحر المتوسط، قال أكار: "قواتنا وعلى رأسها القوتين البحرية والجوية، ستقدم وستواصل تقديم الدعم اللازم".

وكالة فرنس برس

أحكام بالسجن بحق معارضين روس وتخفيف العقوبات على آخرين

حكم القضاء الروسي الثلاثاء على متظاهر بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الاعتداء على شرطي خلال احتجاجات مؤخراً بينما أعلن المحققون التخلي عن الملاحقة القضائية بتهمة افتعال "اضطرابات واسعة" بحق خمسة متظاهرين. من جهة أخرى، قضت محكمة على المدون فلاديسلاف سينيتسا بالسجن خمس سنوات بسبب تغريدة دعا فيها الى مهاجمة أبناء عناصر الشرطة، في حكم وصفه محاميه بأنه "غير مسبوق". ويعد سجن المتظاهر ايفان بودكوباييف، المدان بالاعتداء على عنصري شرطة باستخدام رذاذ الفلفل خلال مسيرة في تموز/يوليو، أول حكم قاس بالسجن يصدر بحق متظاهر منذ اندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في صيف العام الجاري. وشارك عشرات الآلاف في المسيرات مطالبين بانتخابات نزيهة بعدما مُنع عدد من مرشحي المعارضة من الترشح في الانتخابات المحلية التي تجري الأحد. واعتقل عدة آلاف لفترات وجيزة خلال التظاهرات بينما يواجه أكثر من عشرة أشخاص أحكامًا بالسجن على خلفية التسبب بـ"اضطرابات واسعة" والاعتداء على عناصر شرطة.

وكالة أنباء شينخوا

وزارة التجارة: الصين ترفع دعوى قضائية لدى منظمة التجارة العالمية ضد التعريفات الأميركية

أعلنت الصين اليوم (الاثنين) أنها رفعت دعوى قضائية لدى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة بعد فرض الأخيرة تعريفة جمركية إضافية أمس الأحد بنسبة 15 بالمئة على ما قيمته 300 مليار دولار من الواردات الصينية. وذكر بيان صدر عن وزارة التجارة الصينية أن التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة تنتهك بشدة التوافق الذي توصل إليه رئيساً الدولتين في أوساكا، مضيفة أن الصين غير راضية تماماً عن التعريفات وتعارضها بشدة. وأضاف البيان أن الصين ستحافظ بقوة على حقوقها ومصالحها المشروعة وستلتزم بحزم بنظام التجارة متعدد الأطراف وكذلك نظام التجارة الدولية وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

طائرات بريطانية إلى الخليج... حماية لناقلات النفط أم حشد ضد إيران

على خلفية التوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول الغربية، وفي تطور جديد للأحداث بمنطقة الخليج، أعلنت بريطانيا أنها تدرس إمكانية إرسال طائرات مسيرة إلى المنطقة، بحسب ما نقلته قناة "سكاي نيوز" البريطانية عن ضابط كبير في البحرية البريطانية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في المنطقة.

قال صالح الغزويني، المحلل السياسي الإيراني لـ"سبوتنيك"، إنه منذ انسحاب أميركا من الاتفاق النووي مع إيران، وكل الممارسات الأميركية تدفع في اتجاه تأزيم المنطقة. وأوضح أن "العقوبات المفروضة على إيران كافية لتوتير المنطقة، وإشعال الأزمات بها فمنذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي لم تشهد المنطقة أي استقرار ويمكننا القول إنها أصبحت على كف عفريت". وأضاف المحلل السياسي الإيراني: إذا أرادت أميركا عودة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة، فلن يتحقق ذلك من خلال "عسكرة المنطقة وتجييش الجيوش"، والتي قد تؤدي إلى إشعال الحرب في المنطقة. وهي الحرب التي لن تكون إيران المتضرر الوحيد منها، بل ستطال كل دول المنطقة وكذلك أميركا نفسها.