The Waashington Post

Trump calls for cease-fire in northern Syria and imposes sanctions on Turkey

ترامب يدعو إلى وقف إطلاق النار في شمال سوريا ويفرض عقوبات على تركيا

دعت إدارة ترامب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الاتزام الفوري بوقف إطلاق النار فس شمال سوريا كما فرضت الإدارة عقوبات يوم الاثنين على تركيا رداً على اعتدائها العسكري مع استمرار تدهور الأوضاع على الأرض بعد القرار الذي اتخذه الرئيس ترامب بسحب القوات الأميركية من شمال سوريا. وأعلن نائب الرئيس الأميركي بنس أنه سيقود إلى جانب مستشاره لشؤون الأمن القومي روبرت أوبراين وفداً إلى تركيا في المستقبل القريب في مسعى لإنهاء أعمال العنف في المنطقة بعد أن بدأت تشكّل هذه المنطقة مشكلة سياسية لترامب في الولايات المتحدة. وقال بنس إن ترامب وأردوغان تحدثا عبر الهاتف يوم الاثنين وأن ترامب قال لأردوغان بوضوح تام بأن الولايات المتحدة تريد من تركيا وقف الاجتياح وتنفي وقف فوري لإطلاق النار وبدء المفاوضات مع القوات الكردية في سوريا من أجل إنهاء أعمال العنف. وكان ترامب قد واجه انتقادات شديدة أهمها من سياسيين جمهوريين بعد قراره بسحب القوات الأميركية من شمال سوريا وخضع لضغوط من أجل حث تركيا على التراجع عن توغلها العسكري ضد القوات الكردية التي ساعدت قوات الولايات المتحدة في المعارك ضد "داعش".

The Guardian

Trump-Ukraine: John Bolton 'sounded alarm about Giuliani's actions'

ترامب – أوكرانيا: جون بولتن دق ناقوس الخطر بشأن أفعال جولياني

أفيد أن مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتن شعر بالقلق من الجهود الخفية التي مارسها أفراد في إدارة ترامب للضغط على السلطات الأوكرانية في التحقيق في أمور تتعلق بخصوم سياسيين للرئيس ترامب لدرجة أنه طلب من إحدى المستشارات بالتبليغ عن ذلك لمحامي البينت الأبيض. وتحدثت هيل المولودة مديرة الأمن القومي لشؤون أوروبا وروسيا أمام 3 لجان في مجلس النواب الأميركي طوال 10 ساعات ووصفت جدالاً حاداً حصل في العاشر من تموز بين بولتن والسفير الأميركي إلى الاتحاد الأوروبي غوردن سوندلاند حول الدور الذي أداه محامي ترامب رودي جوليان لإقناع الحكومة الأوكرانية لفتح تحقيق تطال شؤون سياسيين أميركيين ديمقراطيين بما فيهم نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن. وقالت هيل إن بولتن طلب منها أن تقول لمجلس الأمن القومي إن المحامي جولياني يتصرّف بالاتفاق مع مدير موظفي البيت الأبيض ميك مولفايني في عملية غير مشروعة ذات تبعات قضائية.

روسيا اليوم

"روس آتوم" الروسية: مستعدون لبناء محطات كهروذرية في السعودية بالتعاون مع الولايات المتحدة

صرّح الرئيس التنفيذي لمؤسسة "روس آتوم" اليوم الاثنين، بأن المؤسسة الروسية الحكومية مستعدة للتعاون مع شركاء من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا لبناء محطات كهروذرية في السعودية. وقال المسؤول، إن مناقصة بناء المحطات في السعودية قيد التنفيذ، حيث تجري المرحلة الأولى، لذلك لا نتوقع اتخاذ القرار قبل نهاية 2020 – 2021... أعتقد أن المشاورات الأولية ستستمر لمدة عام ثان على الأقل". وأضاف: "نحن مستعدون لتعاون موسّع مع الشركات الأميركية والأوروبية والآسيوية فبطريقة أو أخرى تربطنا بها الشراكة في منشآتنا الأخرى". وتابع: "أعتقد أن شركاءنا السعوديين أنفسهم يسعون لإنشاء مشروع دولي مشترك، لكنني لا أريد أن أستبق القرار السعودي". وتخطّط السعودية لبناء مفاعلين كهروذريين في إطار خطة تهدف لتقليص استخدام النفط والغاز في توليد الطاقة الكهربائية، حيث تتنافس روسيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين وفرنسا على الفوز بعقد إنشاء أول محطة من هذا النوع في السعودية.