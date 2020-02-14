نداء الوطن 11/2/2020

هل يبقى هاميلتون مع مرسيدس؟

أعرب المدير النمسوي توتو وولف عن اقتناعه برغبة بطل العالم للفورمولا واحد ست مرات البريطاني لويس هاميلتون في الاستمرار مع فريقه مرسيدس، لما بعد نهاية عقده أواخر الموسم المقبل. ينتهي عقد هاميلتون (35 عاماً) مع مرسيدس بنهاية موسم 2020، والذي سيسعى خلاله الى معادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب الذي يحمله الألماني مايكل شوماخر.

لوف يستبعد مولر عن تشكيلة ألمانيا

رأى مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم يواكيم لوف ان حظوظ عودة جناح بايرن ميونخ توماس مولر لصفوف المنتخب، ضئيلة نسبياً، على رغم مستواه الحالي مع فريقه البافاري.

كلييسترز تشارك في دورة دبي

أعلنت المصنفة أولى عالمياً سابقاً البلجيكية كيم كلييستزر تقديم موعد عودتها الى ملاعب كرة المضرب، والتي كانت متوقعة في آذار المقبل، للمشاركة في دورة دبي الاماراتية التي تنطلق الإثنين المقبل.

اللواء 12/2/2020

غريزمان يربك برشلونة

نشرت مجلة" فرانس فوتبول" الفرنسية تصريحات للمهاجم أنطوان غريزمان يشير فيها إلى أنّ زملاءه في النادي الكتالوني يشعرون بالغيرة نحو سبب فوزه بلقب كأس العالم 2018 في روسيا، ونقلت عنه" لن يكونوا قادرين على ذلك لن أتراجع، نعم، إنهم يشعرون بالغيرة مني( لكأس العالم 2018) من الأفضل أن تبتسم".

صلاح يهزم ميسي بالقيمة السوقية والفرنسي مبابي بالصدارة

كشفت نتائج إحصاء جديد أصدره موقع "ترانسفر ماركت" العالمي المتخصص في الإحصائيات والقيمة السوقية للاعبي كرة القدم حول العالم، بأن اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول تفوق على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، في قائمة أغلى الأجنحة اليمنى.

الأخبار 13/2/2020

كاسياس يحلم برئاسة الاتّحاد

يخطّط أسطورة منتخب إسبانيا وريال مدريد الحارس ايكر كاسياس للترشح لمنصب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسبانية يوم أمس الأربعاء. وقال راديو "كادينا سير" إن كاسياس "اتخذ قراره بالترشح" للانتخابات وقد أبلغ الأمر لايريني لوزانو وزيرة الرياضة ورئيسة المجلس الأعلى للرياضة. فيما لم يعلّق المجلس على هذه الأنباء.