وكالة الأناضول

أنقرة: سنتخذ التدابير اللازمة لإرغام الأطراف على الالتزام بالهدنة

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، على أن بلاده ستتخذ كافة التدابير اللازمة لإرغام الأطراف غير الممتثلة لوقف إطلاق النارفي إدلب، على الالتزام به، بما في ذلك الجماعات الراديكالية. جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين، الخميس، على هامش قمة وزراء دفاع دول الناتو في مقر الحلف ببروكسل. وأوضح أكار أن الجيش التركي يرسل وحدات عسكرية إضافية إلى إدلب بهدف تحقيق وقف إطلاق النار وجعله مستداما، وأن أنقرة ستقوم بمراقبة المنطقة. وأضاف أنه حظي خلال القمة بفرصة إطلاع مسؤولي الناتو ووزراء دفاع الدول الحليفة على آراء وتطلعات بلاده بخصوص إدلب.

وكالة فرنس برس

استقالة وزير المالية البريطاني في ضربة لحكومة جونسون

استقال وزير المالية البريطاني ساجد جاويد الخميس قبل اسابيع قليلة من موعد عرض الموازنة السنوية في خطوة مفاجئة تأتي في إطار مساعي رئيس الوزراء بوريس جونسون لتغيير الحكومة بعد بريكست. استقال الوزير بعد أن حاول جونسون استخدام عملية اعادة تنظيم الحكومة ليتخلص من عدد من مساعدي جاويد، بحسب مصدر مقرب من الوزير المستقيل.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين: الأسلحة النووية قد تصبح بلا معنى ذات يوم

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن الأسلحة النووية قد تصبح بلا معنى ذات يوم، لكن روسيا تمتلك أسلحة فرط صوتية. وأشار بوتين خلال لقائه بأعضاء مجموعة العمل المعنية بإعداد التعديلات الدستورية الجديدة: "بالنسبة للوضع النووي، لا أدري إذا كان يجب الإشارة إليه في الدستور. وأضاف بوتين: "المسألة ليست في أننا دولة نووية اليوم، المسألة في أننا يجب أن نسبق بخطوة في منظومات الأسلحة الحديثة، ليس بالضرورة أن تكون نووية، ممكن أن تكون أسلحة مبنية على أساسات فيزيائية جديدة، قد تكون شيئا ليس من المناسب الحديث عنه الآن لكن يعمل عليه علماؤنا، وتعمل عليه صناعتنا. لذلك، الوضع النووي ليس أمرا أبديا".

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

وزير الداخلية : الشعب يشكل ركيزة الامن في البلاد

أكد وزير الداخلية "عبد الرضا رحماني فضلي" ضرورة المشاركة السياسية في سياق الدفاع عن أمن الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ قائلا: أن الشعب يشكل ركيزة الامن في ايران. تصريحات رحماني فضلي جاءت خلال ملتقى المحافظين الذي عقد اليوم الخميس بمقر وزارة الداخلية في طهران، لوضع اللمسات الاخيرة حول الانتخابات البرلمانية القادمة. وفيما استعرض القضايا الرئيسية الراهنة في ايران اليوم، دعا وزير الداخلية الى تكريس الجهود المخلصة من أجل الدفاع عن الثورة الاسلامية وتعزيز اركانها. رحماني فضلي أكد في هذا الملتقى، ضرورة احترام القانون لإجراء انتخابات نزيهة وناجحة، مصرحا أن التعاون البناء بين الجهات القانونية المعنية يساعد على تحقيق ذلك.