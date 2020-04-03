النهار 30/3/2020

أزمتان موجعتان ضربتا الكرة اللبنانية... مستقبل ضبابي؟

يرى العديد من المسؤولين في نوادي كرة القدم اللبنانية انتشار فيروس كورونا قضى على أي أمل لاستئناف الموسم، الذي توقف أولاً بسبب الأزمة الإقتصادية وانتفاضة 17 تشرين الأول.

ويبحث الاتحاد عن اجراءات جديدة تيد تصويب الأمور، أبرز هذه البنود وضع سقفاً للإنفاق الموسمي للنوادي، وهو يشبه قانون اللعب المالي النظيف المتبع أوروبياً، حيث ان اقتصاديون عدة رأوا كلفة اللعبة مبالغ فيها، إذا ان ثمة نواد تضع ميزانيات ضخمة مثل الأنصار والعهد والبرج في هذا الموسم المتوقف، وأخرى تنسجم مع قدراتها النقدية، بين ثمة أندية فضلت الهروب الى الدرجات الأدنى برغم عراقتها وأهميتها.

وإزاء الواقع الصعب، ثمة أزمة اجتماعية خلفتها الأزمتين، إذ ثمة لاعبون اعتمدوا في معيشتهم على مزاولة كرة القدم، وأوضحوا حالياً عاطلين من العمل.

23 تموز 2021 انطلاق أولمبياد طوكيو؟

وضعت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو موعدا مبدئياً لأنطلاق الألعاب في 23 تموز 2021، بعد تأجيلها من صيف 2020 الى العام المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأشار إعلان التأجيل الى ان الألعاب ستقام خلال العام 2021، وبموعد اقصاه نهاية فصل الصيف، وأوضح رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ في أعقاب الخطوة، ان كل الخيارات مطروحة بشأن الموعد الجديد، وإن الدورة قد تقام خلال فصل الصيف أو قبله حتى.

الأخبار 30/3/2020

"حرب" بين الاتّحاد الإنكليزي والأندية

بعد الحاقه خسائر فادحة بأندية "البريميرلغ" بدأت تداعيات كورونا تنعكس على هيكلية المنافسات المحلية في إنكلترا. لم تنحصر الخسائر بتأجيل الدوري الممتاز من دون ضمان استمراره وحسب. فقد صدر قرار جديد يقضي بإلغاء منافسات الدرجات الدنيا ما أغضب العديد من الجهات. كما اثار مخاوف أندية النخبة جرّاء احتمال انسحاب هذا الاجراء على دورياتها ناقوس الخطر يقرع في إنكلترا والاتحاد في مأزق كبير. على الجانب الآخر، لم تنحصر ردات فعل بعض الأندية على الغضب وحسب، بل امتدت للتفكير باتخاذ إجراءات قانونية ضد الاتحاد الإنكليزي، فقد أصدر متصدر القسم الشمالي نادي ساوث شيلدز بياناً رسمياً يستنكر من خلاله قرارات الاتحاد" المجحفة" موضحاً" لا نفهم سبب التعجل وراء إنهاء موسم دوري الهواة بهذه السرعة. سنرسل إلى الاتحاد الإنكليزي رداً شديد اللهجة لكي يعرف موقفنا، وسنسعى للطعن ضد القرار عبر اللجوء إلى القانون". كما اتهم بعض اندية السيدات الاتحاد بأنه لا يأخذ الكرة النسائية على محمل الجد.

الجمهورية 31/3/220

سمارت يتعافى من "كورونا"

أعلن ماركوس سمارت لاعب بوسطن سلتيكس، أحد أندية الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة، عن تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا مشيراً أنّه لم يَعد يشعر بأي عوارض. وسمارت هو أحد 14 لاعباً يدافعون عن ألوان أندية في الدوري الأميركي للمحترفين، أصيبوا بفيروس "كورونا" ومن أشهرهم لاعب بروكلين نتس كيفن دورانت، والفرنسي رودي غوبير ودونوفان ميتشل من يوتا جاز.

منشفة كوبي ب33 ألف دولار

بيعَت منشفة استعملها "أسطورة كرة السلة الأميركية"، كوبي براينت الذي لقي مصرعه في حادث تحطّم طائرة مع 8 أشخاص آخرين بينهم ابنته جانا في كانون الثاني الماضي، في آخر مباراة رسمية له أقيمت في نيسان 2016، بأكثر من 33 ألف دولار. وكشفت شركة المزاد العلني "إيونيك أوكشينز" الأميركية، أنّ المنشفة البيضاء لكوبي براينت بيعت بمبلغ 33,077,16 كما حصل الشاري أيضاً على تذكرتين مستعملتين من تلك المباراة.

ارتفاع أسهم يوفنتوس

ارتفعت أسهم نادي يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي في المواسم الثمانية الماضية، وذلك بعد أن وافق اللاعبون والمدرب ماوريتسيو ساري على خفض رواتبهم حتى حزيران، في ظل تعليق كل النشاطات الرياضية في البلاد بسبب فيروس "كورونا". ولفت يوفنتوس إلى أنّه في حال استكمال موسم 2019-2020، قد يحصل اللاعبون في الأشهر اللاحقة على رواتب أعلى من تلك المحدّدة في عقودهم.

خفض أجور في برشلونة وميسي يهاجم

أكّد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، أنّ رواتب اللاعبين سيتم تخفيضها بنسبة 70 بالمئة، تُضاف إليها نسبة اقتطاع للمساهمة في ضمان دفع رواتب الموظفين الآخرين في النادي بشكل كامل خلال فترة الأزمة التي تمرّ بها اسبانيا والعالم جراء تفشي فيروس كورونا. وانتقد ميسي في رسالة مطوّلة نشرها على حسابه على "انستغرام" مجلس إدارة النادي برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، الذي اتهمّه بتقويض اللاعبين خلال المفاوضات الأخيرة.

الجمهوربة 1/4/2020

سيناريوهات محتملة للعودة إلى ال"بريميرليغ"

على الرغم من أن المملكة المتحدة تتخبّط في مكافحتها لفيروس "كورونا"، الذي أودى بحياة أكثر من 1400 بريطاني من أصل أكثر من 22 ألف إصابة، كثُرَ الحديث في الأيام الأخيرة عن سيناريوهات محتملة لعودة الدوري الممتاز، أبرزها المعسكرات المغلقة وإكمال الموسم على ملاعب محايدة من دون جمهور. وفي تقرير صادر عن صحيفة "ميرور" أفادت أنّه كانت هناك مفاوضات من أجل منح ليفربول اللقب ومن ثم اتخاذ قرار تعليق الدوري، على أن يكون التتويج في ملعبه ضدّ كريستال بالاس في المرحلة ال31 في حال فاز سيتي على بيرنلي قبلها بمرحلة.

النهار2/4/2020

ملعب ماراكانا الشهير يتحول لمستشفى ميداني

انتقلت شاحنات وعمال إلى استاد ماراكانا الشهيلر في ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية، من أجل البدء في إنشاء مستشفى ميداني لاستضافة مرضى فيروس كورونا. واستاد ماراكانا هو واحد من ملاعب كرة القدم العديدة التي تستخدمها البرازيل في معركتها ضد فيروس كورونا. وقال مسؤولون إنهم يخططون للحفاظ على أرضية ملعب ماراكانا، وسيكون البناء في أماكن أخرى داخل وحول الملعب، بما في ذلك منطقة كانت في يوم ما مضماراً لألعاب القوى.

الجمهورية2/4/2020

إلغاء "ويمبلدون"

ألغيت بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، والتي كان من المقرر انطلاقها أواخر حزيران، بسبب تفشي فيروس "كورونا"، بحسب ما أعلن المنظمون أمس. وترافق الإعلان عن إلغاء البطولة، مع تأكيد رابطي اللاعبين المحترفين واللاعبات المحترفات في بيان مشترك، تمديد تعليق منافساتهما حتى تموز المقبل، ما يطيح عمليا كامل منافسات موسم الدورات العشبية، كما سبق وحصل لموسم الدورات التراتبية، باستثناء بطولة "رولان غاروس" الفرنسية، ثانية بطولات الغراند سلام، والتي أرجئت إلى أيلول. وجاء في بيان الرابطتين: "بالتزامن مع إلغاء بطولة ويمبلدون، تعلن رابطتا" ايه تي بي " ( للمحترفين) و" دبليو تي أيه" ( للمحترفات) مواصلةتعليق دوراتهما حتى 13 تموز 2020 بسبب الفيروس".