THE NEW YOURK TIMES

بدلاً من فيروس كورونا سيؤدي الجوع إلى قتلنا: أزمة غذاء عالمية تلوح في الأفق.

تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد بالجوع لملايين الناس حول العالم إذ تؤدي عمليات الإغلاق الوطنية وتدابير التباعد الاجتماعي إلى وقف الأعمال وتعطّل مصادر الدخل، ومن المرجح أن تؤدي إلى تعطيل الإنتاج الزراعي وطرق الإمداد مما يترك الملايين أمام شعور بالقلق بشأن كيفية استحصالهم على ما يكفي لتناول الطعام.

THE GUARDIAN

المخاوف تبررت بعد الكشف عن أول إصابة بفيروس كورونا في مخيم لاجئين في لبنان.

يتنافس الأطباء على احتواء تفشي محتمل لـ Covid-19 في مخيم فلسطيني في لبنان بعد أن أثبتت الفحوص أن حالة لاجئة فلسطينية جاءت إيجابية ما يعني إصابتها بالفيروس، وهي أول حالة مسجلة في مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

المريضة، وهي امرأة في الأربعين من عمرها، تتلقى العلاج في مستشفى حكومي في بيروت، وانتقل فريق طبي لبناني إلى مخيم الجليل في سهل البقاع اللبناني يوم الثلاثاء لفحص أقارب المرأة وأي أشخاص آخرين كانوا على اتصال بها.

وقد اعتبرت الأمم المتحدة والسلطات في المنطقة مثل هذه النتيجة شبه حتمية. وقد أطلقت في هذا الإطار دعوات جديدة لحماية اللاجئين من الوباء، الذي يمكن أن يكون مدمراً إذا تفشى في الأماكن الضيقة وغير الصحية في مخيمات اللاجئين.

روسيا اليوم

جامعة هارفارد ترفض أي دعم مالي متعلق بكورونا بعد تصريحات ترامب.

أعلنت جامعة هارفارد الأميركية أنها لن تقبل أي تمويل من الحكومة في إطار المساعدات للحد من حد تأثير فيروس كورونا، وذلك بعد انتقادات الرئيس دونالد ترامب للجامعة. وقالت الجامعة في بيان لها، إنه "كان هناك إشكال في الأيام الأخير بشأن تخصيص الأموال لهارفارد" تحت قانون CARES لدعم المؤسسات التعليمية العليا.

وأشارت الجامعة إلى أنه تم تخصيص أموال لها، إلى جانب العديد من الجامعات والكليات الأخرى تحت القانون المذكور، لكنها "لم تتقدم بأي طلب لتلقي هذا الدعم، ولم تطلب الأموال المخصصة، كما لم تحصل عليها ولم تستفد منها".