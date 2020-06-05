الوكالة الوطنية للإعلام

مجلس الوزراء مدد التعبئة حتى 5 تموز

عون: لا يمكن السكوت عن الاتهامات الموجهة لي وللحكومة

قرر مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها في قصر بعبدا، تمديد حال التعبئة العامة حتى 5 تموز المقبل ضمناً، كما طلب من مجلس الإنماء والإعمار إعداد تقرير تقييمي ضمن مهلة 15 يوماً لعقود الفرز والمعالجة في محافظات بيروت وجبل لبنان وكسروان جبيل. ولفت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الجلسة إلى الحملات التي "تتناول الحكم والحكومة حول أسباب الأزمة الراهنة، في الوقت الذي يعرف الجميع أن لا أنا ولا أنتم سبب هذه الأزمة"، وقال: "إنه أمر مؤسف جداً لا يمكن السكوت عنه والاستمرار في تحمل الاتهامات التي توجه إلينا. بالأمس أوضحت في بيان موقفي وتساءلت فيه متى كان توجهي غير دستوري؟ أنا أمارس صلاحياتي كاملة وأعرف صلاحيات الجميع لا سيما مجلس الوزراء". ودعا الوزراء إلى التضامن والرد بطريقة "موضوعية وتعكس مناقبية ومهنية عالية".

وكالة أنباء رويترز

ميركل تدعو للمصالحة بعد مقتل جورج فلويد

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن قتل جورج فلويد، الرجل الأسود الذي أثارت وفاته إثر احتجاز الشرطة الأميركية له موجة احتجاجات، ”شيء فظيع للغاية“ ودعت إلى المصالحة. وقالت لتلفزيون (زد.دي.إف) عندما سُئلت عن الوضع في الولايات المتحدة ”ما أطلبه من الساسة محاولة التقريب بين الناس والتصالح“. وعندما سُئلت عما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعب دوراً في حالة الاستقطاب، قالت إن أسلوبه السياسي مثير للجدل. وأضافت ”أعمل مع رؤساء منتخبين في مختلف أنحاء العالم وبالطبع مع الرئيس الأميركي وآمل أن نتمكن من إحلال السلام في هذا البلد“.

وكالة فرنس برس

طهران تفرج عن أميركي غداة عودة عالم إيراني أطلقت واشنطن سراحه

أفرجت إيران عن معتقل أميركي هو العسكري السابق مايكل وايت، الذي غادر عائداً إلى الولايات المتحدة، غداة وصول عالم إيراني أطلقت واشنطن سراحه إلى بلاده، في عملية تبادل معتقلين محتملة بين الدولتين المتخاصمتين. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة أن مايكل وايت العسكري السابق في البحرية الأميركية الذي اعتقل في إيران في تموز 2018 "غادر إيران في طائرة سويسرية." وشكر ترامب سويسرا على "مساعدتها الرائعة" ووعد بمواصلة العمل من أجل "إطلاق سراح جميع الأميركيين المحتجزين رهائن في الخارج"، وهو ملف حقق فيه نجاحات عديدة منذ ثلاث سنوات. وجاء ذلك غداة عودة العالم الإيراني سيروس عسكري (59 عاماً) الذي أفرجت عنه الولايات المتحدة بعد تبرئته من تهمة التجسس وقضائه حوالى ثلاث سنوات في السجن.