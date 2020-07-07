لبنان الحر
أكدت المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية في بيان "عطفاً على بيان المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمتابعة من الجهات والأجهزة المعنية لجهة ضبط الكميات الملوثة من الأسماك"، يهم المؤسسة "الخلو التام للسوق التابع للمؤسسة في الكرنتينا من هذه الأسماك والمتابعة الحثيثة لضبط نوعية الأسماك وجودتها على اختلافها والمحافظة على أعلى درجات النظافة داخل السوق.
صوت لبنان
استقبلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد نجد في مكتبها في الوزارة، وفداً من "الشبكة العربية للإعلام والإعلان" في مدينة طرابلس برئاسة عماد كيلاني، يرافقه حنان بداوي ومحمد شلهوب، الذين وضعوا أنفسهم بتصرف وزارة الإعلام "من أجل الشفافية أمام الشعب المتعطش إلى الأخبار الإيجابية".
radio orient
رأى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أن "جريمة مقتل الأخوين من آل عقل من المنية بشعة جداً ومستنكرة ومدانة وعلى الأجهزة الأمنية كشف المجرمين بسرعة وسوقهم إلى القضاء لينالوا قصاصهم، رحم الله الشابين وشفى الشاب الذي أصيب بجروح".
اذاعة النور
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان النيابية إلى جلسة مشتركة تعقد يوم الأربعاء، لدرس اقتراح قانون المياه.
صوت المدى
أعربت هيئة مدينة البترون في "التيار الوطني الحر" "عن أسفها لما وصلت إليه الأمور من انحطاط أخلاقي في الآونة الأخيرة"، مؤكدة أن "أبناء البترون هم رمز للتهذيب والاحترام وأي شذوذ أخلاقي لا يعود لهم بصلة".