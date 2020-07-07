لبنان الحر

أكدت المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية في بيان "عطفاً على بيان المصلحة الوطنية لنهر الليطاني​ والمتابعة من الجهات والأجهزة المعنية لجهة ضبط الكميات الملوثة من الأسماك"، يهم المؤسسة "الخلو التام للسوق التابع للمؤسسة في ​الكرنتينا​ من هذه الأسماك والمتابعة الحثيثة لضبط نوعية الأسماك وجودتها على اختلافها والمحافظة على أعلى درجات النظافة داخل السوق.

صوت لبنان

استقبلت ​وزيرة الإعلام​ ​منال عبد الصمد​ نجد في مكتبها في الوزارة، وفداً من "الشبكة العربية للإعلام والإعلان" في ​مدينة طرابلس​ برئاسة عماد كيلاني، يرافقه حنان بداوي ومحمد شلهوب، الذين وضعوا أنفسهم بتصرف ​وزارة الإعلام​ "من أجل الشفافية أمام الشعب المتعطش إلى ​الأخبار​ الإيجابية".

radio orient

رأى رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ أن "جريمة مقتل الأخوين من آل عقل من ​المنية​ بشعة جداً ومستنكرة ومدانة وعلى ​الأجهزة الأمنية​ كشف المجرمين بسرعة وسوقهم إلى ​القضاء​ لينالوا قصاصهم، رحم الله الشابين وشفى الشاب الذي أصيب بجروح".

اذاعة النور

دعا رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ​اللجان النيابية​ إلى جلسة مشتركة تعقد يوم الأربعاء، لدرس اقتراح قانون المياه.

صوت المدى

أعربت هيئة ​مدينة البترون​ في "​التيار الوطني الحر​" "عن أسفها لما وصلت إليه الأمور من انحطاط أخلاقي في الآونة الأخيرة"، مؤكدة أن "أبناء البترون هم رمز للتهذيب والاحترام وأي شذوذ أخلاقي لا يعود لهم بصلة".