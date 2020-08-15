الوكالة الوطنية للإعلام

عكر استقبلت وزيرة الجيوش الفرنسية: لبنان يقدر تضامن فرنسا الدائم

استقبلت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، اليوم في وزارة الدفاع في اليرزة، وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، واقيمته لها مراسم استقبال. واستعرضت بارلي وعكر حرس الشرف على وقع موسيقى الجيش والنشيدين اللبناني والفرنسي، ثم وضعتا إكليلا من الزهر على نصب شهداء الجيش، في حضور ممثل قائد الجيش العميد حسن الخطيب والسفير الفرنسي برونو فوشيه وعدد من الضباط من الجانبين اللبناني والفرنسي. وخلال لقاء ثنائي مشترك، رحبت الوزيرة عكر بالوزيرة بارلي وجرى البحث في مجمل التطورات الحاصلة في لبنان، لا سيما تداعيات إنفجار مرفأ بيروت والمساعدات الفرنسية التي ستصل تباعا لنجدة الشعب اللبناني. وقدمت الوزيرة الفرنسية للوزيرة عكرالتعازي بأرواح الشهداء، وأملت الشفاء العاجل لكل الجرحى وأهمية إيجاد المفقودين، مشددة على أن "فرنسا حكومة وشعبا يؤكدون الدعم والتضامن مع لبنان لا سيما بعد الإنفجار الأليم الذي حصل في مرفأ بيروت وفي ظل وباء كورونا".

الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية اطلع من كوبيتش على الأجواء الإيجابية للتمديد لليونيفيل: الإصلاحات ومكافحة الفساد والتدقيق الجنائي من ابرز مهمات الحكومة العتيدة

ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، الذي استقبله ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان "تحقيق الإصلاحات والمضي في مكافحة الفساد والتدقيق الجنائي المالي، ستكون من ابرز مهمات الحكومة الجديدة بعد تشكيلها، ولن يكون هناك أي تهاون او تراجع حتى تحقيق هذه الأهداف مهما برزت عقبات من المتضررين من الاصلاح ووقف الهدر والفساد"، معربا عن امله في ان "تساعد عملية التدقيق الجنائي forensic audit في كشف المخالفات التي ارتكبت على مر السنين". وقال: "ان المشاورات التي يجريها قبل تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، هدفها تحضير الأجواء السياسية الملائمة كي تكون الحكومة الجديدة منتجة ومتجانسة ونتيجة توافق بين مختلف القيادات اللبنانية".

وكالة أنباء رويترز

ظريف: لبنان يجب أن يكون صاحب القرار الوحيد في تحديد مستقبله

قال وزير الخارجية الإيراني، في زيارة لبيروت، إن الشعب اللبناني وممثليه هم وحدهم أصحاب قرار تحديد مستقبل بلادهم، بعد الانفجار الهائل الذي هز ميناء المدينة وأودى بحياة 172 شخصاً ودفع الحكومة للاستقالة. وتدعم إيران جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة، والتي ساعدت، جنبا إلى جنب، مع حلفائها في تشكيل الحكومة المنتهية ولايتها. وتصنف الولايات المتحدة الجماعة منظمة إرهابية. جاءت تصريحات الوزير الإيراني محمد جواد ظريف، بعد اجتماع مسؤولين أمريكيين وفرنسيين كبار مع الرئيس ميشال عون في إطار موجة من النشاط الدبلوماسي الغربي المتسارع تركز على حث لبنان على دك حصون الفساد وسن إصلاحات طال انتظارها على أمل فتح الطريق أمام المساعدات المالية الدولية لمعالجة أزمة البلاد الاقتصادية.