واشنطن: دولة عربية ستوقع اتفاق سلام مع إسرائيل خلال يومين

توقعت كيلي كرافت، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أن تنضم دولة عربية أخرى إلى عملية التطبيع مع إسرائيل في غضون اليومين المقبلين. وذكرت كرافت في تصريحات لقناة "العربية" بالإنجليزية، أن الولايات المتحدة "تخطط لانضمام المزيد من الدول العربية، سنعلن عنها قريبا"، مضيفة أن "دولة عربية أخرى ستوقع على اتفاق في غضون يوم أو يومين، وسائر الدول ستحذو حذوها". كما وصرحت كرافت إن الأمريكيين يأملون في أن توقع السعودية اتفاق تطبيع مع إسرائيل. وأضافت: "سنرحب بالتأكيد بحقيقة أن السعودية ستكون التالية (في مسار التطبيع)، لكن المهم هو أننا نركز على الاتفاقات ولا نسمح للنظام الإيراني باستغلال النوايا الحسنة من جانب البحرين أو الإمارات أو إسرائيل" .وتشير وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى عمان والمغرب والسودان كدول محتملة مرشحة للانضمام إلى اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل التي ترعاها الولايات المتحدة. من جهتها، نقلت القناة الإسرائيلية 13 عن مصادر قالت إنها سودانية، القول إن نتائج المحادثات بين السودان والوفد الأمريكي في أبو ظبي كانت "إيجابية للغاية"، وإن هناك فرصة كبيرة "في القريب العاجل" لإعلان تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وبحسب المصادر، فإن الاتفاق المستقبلي يعتمد على امتثال الولايات المتحدة لمطالب السودان، والتي تشمل بشكل أساسي المساعدة الاقتصادية المكثفة وإزالتها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

لم تتحقق الاتفاقات السابقة بين فتح وحماس بسبب استمرار الصراع على السلطة بين الجانبين.

قال جبريل الرجوب ، أمين عام اللجنة المركزية لحركة فتح ، اليوم الخميس ، إن فتح وحماس توصلا إلى اتفاق لإجراء انتخابات على أساس التمثيل النسبي.

كما وقال:إن الحزبين ينتظران الآن دعوة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لدعوة الفصائل الفلسطينية لإصدار مرسوم رئاسي يحدد موعدا للانتخابات المقترحة. وإن وفد فتح الذي ترأسه في المباحثات مع حماس "أجرى حوارا استراتيجيا وطنيا مكثفا" في قنصلية السلطة الفلسطينية في اسطنبول. وأضاف أن الاجتماع استهدف أيضا إنهاء الخلاف بين حماس وفتح وتمهيد الطريق لتحقيق مصالحة وطنية بين الطرفين.

وكان وفد حماس برئاسة صالح العاروري نائب رئيس "المكتب السياسي" لحركة حماس.

على الإسرائيليين الذين يرغبون في التعبير عن خيبة أملهم من فشل قادتنا في القيادة أن يتحملوا نصيبهم من المسؤولية الوطنية وأن يعترفوا بأن تعليق المظاهرات في القدس سيفيدنا جميعًا. لا أعتقد أنني شعرت في أي وقت مضى بهذا التشاؤم حيال دولة إسرائيل ، التي هي حاليًا في حالة مؤلمة.من المستحيل معرفة المدة التي سنستغرقها قبل أن نتعافى من الضرر الذي ألحق بنا الوباء. المسؤولية تقع على عاتق أولئك الذين كان من المفترض أن يقودونا خلال هذه الأزمة - الحكومة ومن يقودهم ، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. عندما تعيش في حالة من الفوضى السياسية والوطنية لفترة طويلة ، فإنك تشهد تجاوزًا للخطوط الحمراء على أساس منتظم. لا عجب إذن أن هذه الفوضى شوهت كل واحد منا ، وحولتنا جميعًا إلى فوضاويون ينتقدون اللوائح الصحية. ومع ذلك يجب أن نتوقف ، لأننا نحن الشعب نشارك في المسؤولية الوطنية. لا شك في أن عشرات الآلاف من المتظاهرين لم يتسببوا في الإصابة بنفس القدر من العدوى مثل إخفاقات الحكومة أو الأشخاص الذين عقدوا تجمعات اجتماعية في أماكن مغلقة في نوبة من التجاهل الإجرامي للآخرين. يمكن لجميع الراغبين في الاحتجاج على حالة البلاد القيام في احتجاج المدرجات في وقت محدد مسبقًا، ويلوحون بعلم أسود من شرفتهم أو نافذتهم المريحة.