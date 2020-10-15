الوكالة الوطنية للإعلام

الفرزلي بعد لقائه بري: كل المؤشرات تدلل على أجواء إيجابية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، الذي قال بعد اللقاء: طبعاً اللقاء مع دولة الرئيس كان للنقاش في مسألة الواقع الحكومي برمته وواقع جلسة الاستشارات التي يجريها فخامة الرئيس يوم غد. وكانت مناسبة لإجراء بعض الاتصالات التي تسهل مهمة هذه الاستشارات وتضعها على طريق إيجاد التسهيل والحل ودفع الأمور باتجاه الخلاص من مسألة الحراك الحكومي إذا صح التعبير. وقال إن كل المؤشرات تدلل على أجواء إيجابية ولا بأس بها". أضاف الفرزلي: وكان اللقاء أيضاً مناسبة، لوضع دولة الرئيس بري في نتائج اجتماعات اللجنة النيابية المكلفة بدراسة واقع السجون والاكتظاظ في السجون وكيفية التعاطي القانوني مع هذا الاكتظاظ والمخاوف المترتبة من جراء تصاعد واقع الكورونا وغير كورونا وانعكاسه على السجون بسبب هذا الاكتظاظ. وهناك اجتماع آخر نهار الجمعة إن شاء الله ليتم إنهاء هذه المسألة بالطريقة المناسبة".

وكالة الأناضول

أردوغان: سنعلن السبت كمية الغاز المكتشف بالبحر الأسود

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إنه سيعلن السبت المقبل عن كمية الاحتياطي الجديد للغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود. جاء ذلك في كلمة خلال حضوره اجتماع الكتلة النيابة لحزب العدالة والتنمية في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة. وقال أردوغان بهذا الخصوص: "سنعلن خلال زيارة سأجريها لسفينة الفاتح للتنقيب في البحر الأسود السبت المقبل، عن كمية الغاز الجديد المكتشف". ومنتصف أغسطس/آب الماضي، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن سفينة "الفاتح"، اكتشفت أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخ البلاد بالبحر الأسود. والحقل المكتشف قد يفتح الباب أمام حقول أخرى في المنطقة، فيما تواصل السلطات التركية عمليات التنقيب في مياهها بمنطقة شرق البحر المتوسط. وفيما يخص مستجدات الأوضاع في شرق المتوسط، قال أردوغان: "سنواصل بشكل عملي إظهار الرد الذي تستحقه اليونان وقبرص الرومية اللتان لم تفيا بوعودهما في المباحثات".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بومبيو يلتقي نظيره السعودي ويحث المملكة على التطبيع مع إسرائيل

ناقش وزيرا الخارجية الأميركي والسعودي، مايك بومبيو، وفيصل بن فرحان، تعزيز العلاقات بين واشنطن والرياض في مجالات عدة، خاصة الأمنية والاقتصادية، كما حث بومبيو السعودية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وقال بومبيو، في إيجاز صحفي جمعه بنظيره السعودي، اليوم الأربعاء: "ناقشنا اليوم القضايا الأمنية والإقليمية وأفعال إيران المهددة للاستقرار والتي تهدد حركة التجارة في المنطقة". وأضاف "نأمل أن تدرس السعودية تطبيع العلاقات مع إسرائيل". من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي، أنه ناقش مع نظيره الأميركي "تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية بين البلدين". وأضاف "ماضون في التصدي للإرهاب وما تقوم به إيران من أفعال خبيثة في المنطقة من تمويل لجماعة الحوثيين الذين أطلقوا مئات الصواريخ على السعودية".