الجمهورية 22/10/2020

قرصنوا الملايين وتبرعوا بها للفقراء

نظمت عصابة من قراصنة الإنترنت حملة تبرع بأموال مسروقة لصالح مؤسسات خيرية، في تصرف قالت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" إنه الأول من نوعه في عالم جرائم الإنترنت على نحو حيّر الخبراء. وبينما كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن عصابة القراصنة التي تحمل "Dark side" (الجانب المظلم)، تريد إنفاق ملايين الدولارات التي استولت عليها من الشركات في سبيل إصلاح حال العالم، أثارت هذه الخطوة دهشة وحيرة العالم على الصعيدين الأخلاقي والقانوني.

الجمهورية 24/10/2020

"نافورة النخلة"... الأكبر في العالم

دخلت دولة الإمارات ودبي تحديداً موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بـ"نافورة النخلة"، الأكبر في العالم، وأعلى أنغام وألحان مجموعة من الأغاني الشهيرة، انطلقت مياه النافورة نحو السحب، حيث تطلق مضخّة خارقة المياه على علو 105 أمتار فوق مساحة تمتد على 14 ألف قدم مربعة، وتشع بالنور مع أكثر من 3 آلاف مصباح.

نداء الوطن 22/10/2020

كمامات متطورة تراقب مؤشراتك الصحية وتترجم

في ظل الإقبال الشديد على الكمامات من جراء وباء كوفيد 19، أبصرت ابتكارات تكنولوجية النور وباتت هذه الأقنعة وسيلة لتنقية الهواء وأداة للترجمة أو لمراقبة مؤشرات الوضع الصحي، ويعمل قناع "سي- فايس" من خلال نقل كلمات المستخدم عبر تقنية البلوتوث إلى تطبيق للهواتف الذكية كي يسمح للناس بالتخاطب على بعد عشرة أمتار، وفي وسع الكمامة أيضاً ترجمة حديث باليابانية إلى لغات أخرى، مثل الإنكليزية والكورة والإندونيسية ومن المرتقب طرحها في الأسواق في شباط المقبل مقابل أربعة آلاف ين تقريباً (40 دولار)، لكن ينبغي وضعها مع كمامة عادية أخرى للحماية من كورونا.