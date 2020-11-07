TL

في لحظة سقوطه المدوي بمعركة الاحتفاظ بالقرار الأميركي أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب قرارها بفرض عقوبات على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على خلفية اتهامه بالفساد الذي قوض الحكم الرشيد ومساندة أنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار على حد تعبير وزير الخارجية مايك بومبيو وقد رد باسيل بالقول: لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني.

المنار

انها أكبر دولة فاسدة كما قال رئيسها دونالد ترامب، المتخبطة بين بقايا الاصوات الانتخابية، والنازفة من اتهامات متبادلة بين حزبيها، بل التائهة بين ولاياتها المتأرجحة ودستورها المشظى .

nbn

تحول العالم ومعه لبنان إلى ما يشبه بورصة تحكمها الأرقام.

في الولايات المتحدة تواصل فرز الأصوات وفرز المجتمع الأميركي الذي إنقسم بشكل عامودي بين دونالد ترامب وجو بايدن في صورة سوريالية لم يشهدها أي إستحقاق رئاسي من قبل ما ينذر بأن المعركة على البيت الأبيض ستبدأ ربما بعد إعلان النتائج الرسمية وليس قبل ذلك بغض النظر عمن سيكون الرابح.

mtv

تطور مثير وغير مسبوق في الحياة السياسية اللبنانية. فما كان متوقعا منذ فترة حصل اليوم . الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. إنها المرة الأولى التي تستهدف العقوبات الأميركية شخصية من الصف الأول.

NTV

من وزير ونائب ورئيس تيار ومرشح رئاسي ارتقى جبران باسيل إلى رقم مضاف على لائحة العقوبات الأميركية له حق النقض أما رد الصاع فضرب له موعداً ظهر الأحد المقبل.

OTV

ترامب سيرحل.

إنها خلاصة وسائل الإعلام الأميركية للأرقام الانتخابية في الولايات الاربع المتبقية قبل حسم النتائج، وفي انتظار الإعلان الرسمي ، الكفيل وحده بحسم الموضوع: بنسلفيانيا ذات العشرين صوتا في المجمع الانتخابي، حيث انقلبت الارقام في الساعات الاخيرة لصالح بايدن، وجورجيا ذات الستة عشر صوتا، فضلا عن أريزونا ونيفادا حيث يحافظ المرشح الديمقراطي على التقدم، ما قد يمنحه أحد عشر صوتا في الأولى، وستة أصوات في الثانية، وبالتالي الفوز الكبير…ترامب سيرحل، لكن لبنان سيبقى

سيبقى بدولته، وسيبقى بشعبه.

LBC

عقوبات أميركية على باسيل وفق قانون ماغنستكي وليس وفق قانون قيصر، وباسيل هو الأول في لبنان الذي يعاقب وفق هذا القانون، لأن العقوبات على الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس تمت بموجب قانون قيصر.

الميادين

صرح رئيس المخابرات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل أنه "في حالة انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة، فإن هذا لن يلغي إجراءات إدارة ترامب المؤيدة لإسرائيل، مثل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان".

الجزيرة

أعلنت رئيس ​مجلس النواب الأميركي​ ​نانسي بيلوسي​، عن نيتها الترشح لمدة عامين آخرين كرئيسة لمجلس النواب.

العربية

أشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى ان "الشعب الأميركي يستحق شفافية كاملة في فرز جميع الأصوات، ونحن سنتخذ كل الإجراءات القانونية لاحتساب الأصوات الشرعية لضمان ثقة الأميركيين في حكومتهم".