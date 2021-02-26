الوكالة الوطنية للإعلام

طائرة مساعدات مصرية للجيش

عكر: هباتكم خففت أوجاع الناس

حطت عند الثامنة والنصف صباحاً في القاعدة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، طائرة مساعدات مصرية محملة بمواد طبية وغذائية مقدمة من الدولة المصرية إلى الجيش. وكان في استقبالها وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال نائبة رئيس الحكومة زينة عكر، سفير مصر ياسر علوي، العميد سيمون أبو جنيد ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، رئيس جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط، الملحق العسكري في السفارة المصرية العميد صلاح جنيدي وعدد من أركان السفارة. وبعد تسلم المساعدات قالت عكر: "باسم الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني نشكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكي وسفير مصر الدكتور ياسر علوي والشعب المصري الحبيب على هذا الدعم الطبي الذي يقدمونه اليوم للجيش اللبناني. فالمساعدات الطبية والإنسانية التي وصلت من مصر إلى لبنان بعد انفجار الرابع من آب المشؤوم، ساهمت وخففت كثيراً وجع الناس وخصوصاً في هذه الأوقات الصعبة التي نعيشها".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

نتنياهو: أبلغت بايدن أنني سأمنع إيران من حيازة سلاح نووي باتفاق أو بدونه

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن عزمه على منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضاف نتنياهو في مقابلة مع "القناة 13" الإسرائيلية، "أبلغت بايدن أنني سأمنع إيران من حيازة سلاح نووي باتفاق أو بدونه". وعن علاقاته مع الإدارة الأميركية الجديدة، على خلفية التهديد الإيراني، أكد نتنياهو أنه "لن يترك أمن إسرائيل في يد أحد". وأوضح "أنا وبايدن صديقان حميمان، تحدثنا كثيرًا عن إيران لمدة ساعة كاملة، وأخبرته بأنه سواء أكان هناك اتفاق أم لا، فواجبي كرئيس وزراء إسرائيل هو منع تكرار الفظائع المرتكبة ضد شعبنا".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الدبيبة: سنستمر في العمل باتفاقية الحدود البحرية مع تركيا

قال رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة، إن بلاده ستستمر في العمل باتفاقية الحدود البحرية مع تركيا، مضيفاً أنه سيدرس الاتفاقيات الأخرى.

وأكد الدبيبة، في مؤتمر صحفي من طرابلس، أن "علاقة ليبيا بتركيا ستكون مميزة، مشيراً إلى أنه يدعم الشراكة معها على أساس احترام سيادة البلدين". وعن تشكيل الحكومة، أوضح "اعتمدنا في معايير وأسس اختيار هيكلية الحكومة على التشاور مع لجنة الحوار السياسي ومجلس النواب ومجلس الدولة"، مضيفاً "درسنا 2300 سيرة ذاتية.. وراعينا الكفاءات في اختيار وزراء الحكومة المقترحين". وتابع "راعينا التوزيع العادل للمناصب السيادية على الأقاليم الثلاث الشرق والغرب والجنوب".