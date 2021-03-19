نداء الوطن 15-3-2021

خمسة "تريبل دابل" في أمسية واحدة

حقق خمسة لاعبين "تريبل دابل" وهو أمر لم يحصل سابقاً في يوم واحد في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين وأبرزها لنجمي ميلووكي باكس اليوناني يانيس انتيتوكونمبو وبروكلين نتس جيمس هاردن.

مرسيليل لمدفيديف ودبي لموغوروزا

أحرز الروسي دانييل مدفيديف دورة مرسيليا الفرنسية الدولية في كرة المضرب بفوزه على الفرنسي بيار هوغ هوبير في المباراة النهائية. وسدد الروسي الذي بلغ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي 13 ارسالا ساحقاً في طريقه لاحراز لقبه العاشر في مسيرته.

الديار 15-3-2021

البطولات الأوروبية المحلية في كرة القدم: انتر ميلان يحلق في الصدارة بفوزه على تورينو 2-1

واصل انتر ميلان سلسلة انتصاراته في الدوري الإيطالي بالفوز على تورينو في اطار الجولة 27.

الجمهورية 16-3-2021

استدعاء بيدري إلى تشكيلة "لا روخا"

إستدعى مدرب إسبانيا لويس إنريكيه لاعب وسط برشلونه الشاب بيدري إلى صفوف المنتخب الوطني، استعداداً لمبارياته الثلاث ضد اليونان وجورجيا وكوسوفو، ضمن تصفيات القارة الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

عودة 5 مصابين إلى يونايتد

كشف النروجي أولي غونار سولسكاير مدرب مانشيستر يونايتد الإنكليزي أنه يتوقع عودة 5 لاعبين مصابين إلى تشكيلة الفريق، أبرزهم لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا في أسبوع مصيري يشهد خوض "الشياطين الحمر" إياب ثُمن نهائي الدوري الأوروبي ضد ميلان الإيطالي خارج ملعبه، وربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي ضد ليستر ستي، بعيداً عن قواعده أيضاً.

الديار 16-3-2021

رونالدو يسجل أرقاماً تاريخية في ليلة واحدة

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عدة أرقام مميزة خلال مباراة فريقه يوفنتس أمام مضيفه كالياري (1-3) الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.