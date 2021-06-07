وكالة الأناضول

أردوغان: تحييد المسؤول العام لـ"بي كا كا" عن مخيم مخمور بالعراق

الاستخبارات التركية تمكنت من تحييد الإرهابي "سلمان بوزقير، الملقب بـ"دكتور حسين" المسؤول العام عن مخيم مخمور شمالي العراق لدى المنظمة الإرهابية.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحييد قيادي في منظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق. وذكر أردوغان عبر تغريدة أن الاستخبارات التركية تمكنت، من تحييد الإرهابي "سلمان بوزقير، الملقب بـ "دكتور حسين" المسؤول العام عن مخيم مخمور شمالي العراق لدى المنظمة الإرهابية. وأكد أردوغان أن بلاده لن تسمح للمنظمة الغادرة والانفصالية (بي كا كا) باستخدام مخيم مخمور (شمال العراق) كـ"مركز تفريخ" للإرهابيين وستواصل تجفيف منابع الإرهاب. وأعرب الرئيس التركي في هذا الإطار عن شكره لقوات بلاده التي نفذت هذه العملية الناجحة. وفي مقابلة تلفزيونية مطلع حزيران الجاري، أكد أردوغان أن مخيم مخمور بات حاضنة لإرهابيي "بي كا كا"، مؤكدا ضرورة تجفيف الإرهاب في المنطقة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

سماء جنيف "مغلقة" خلال قمة بوتين وبايدن

كشفت مصادر إعلامية سويسرية، عن إجراءات أمنية متعددة ستتبع خلال القمة التي سيعقدها الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن. أفادت صحيفة "NZZ am Sonntag" السويسرية، أن الأجواء فوق جنيف ستغلق خلال فترة القمة الروسية الأمريكية المقرر عقدها في 16 حزيران، ويجري العمل حالياً على "تفاصيل" إغلاق المجال الجوي. وبحسب المصادر، يعمل المكتب الفيدرالي السويسري للطيران المدني (BAZL) حاليا على وضع "تفاصيل" إجراءات إغلاق المجال الجوي بالتعاون مع القوات الجوية في للبلاد وعدد من الإدارات الأخرى المعنية. وشدد المكتب الفيدرالي السويسري للطيران المدني على أن هذه الإجراءات هي بمثابة "عملية جيدة للتجهيز (للقمة)". حيث قام المكتب بإجراء مشابه خلال عقد المنتدى الاقتصادي العالمي. وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد صرح على هامش فعاليات منتدى "سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" في حديثه للقناة الأولى الروسية: "إنني أتطلع إلى نتيجة إيجابية، وآمل أن تتم تهيئة الظروف من أجل اتخاذ مزيد من الخطوات لتطبيع العلاقات الروسية الأمريكية وحل القضايا التي تواجه بلدينا، ليس بلدينا فقط، بل المجتمع الدولي بأسره".