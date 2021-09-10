الوكالة الوطنية للإعلام

عكر تمنت في اجتماع مجلس الجامعة العربية تشكيل وفد عربي لزيارة لبنان للوقوف بشكل موضوعي على الأوضاع فيه

ألقت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر كلمة في اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 156، وقالت فيها: "إسمحوا لي أن أتوجه بداية بالتهنئة إلى معالي وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة سعادة الشيخ أحمد ناصر الصباح على ترؤس الدورة العادية ال156 للمجلس الوزاري. والشكر أيضا لمعالي وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني على جهوده أثناء تولي رئاسة الدورة السابقة، والشكر والتقدير لمعالي الأمين العام أحمد أبو الغيط لاستضافة هذه الدورة". أضافت: "إن كثافة التطورات التي شهدتها الأشهر الستة الماضية على صعيد المنطقة والعالم، تركت آثارها على العديد من البلدان، بحيث بدا أننا في سلسلة من التحديات التي تواجه عالمنا العربي.

وكالة الأناضول

أردوغان: ننتظر من اليونان احترام حقوقنا ومصالحنا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تنتظر من اليونان احترام حقوقها ومصالحها والتخلي عن سياسة الأمر الواقع أحادية الجانب. جاء ذلك في رسالة مرئية بعث بها، إلى ندوة نظمتها جامعتا "9 سبتمبر" بإزمير، و"العاصمة" بأنقرة، تحت عنوان "بحر الجزر ومشاكل علاقات الجوار مع اليونان". وأفاد أردوغان أن بحر إيجة، الذي أطلق عيه الأتراك قديما "بحر الجزر"، أحد الأحواض المائية الثقافية المشتركة، وكان على مفترق الحضارات عبر التاريخ. ولفت إلى أن "إيجة" بدل أن يكون رمزا للسلام والتعاون كما ينبغي، برز في السنوات الأخيرة مع المآسي الإنسانية، إثر غرق آلاف السوريين الفارين من الحرب والمجازر. وأضاف: "لم تستخلص الدول الغربية، لا سيما أوروبا، الدروس اللازمة من مأساة الطفل أيلان (الذي وجدت جثته على شاطئ البحر قبل 6 سنوات)". وأشار إلى عدم اتخاذ أي خطوات لضمان أن يعيش اللاجئون في بلدانهم بأمان وسلام.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

تعويم سفينة بنمية عملاقة جنحت في قناة السويس

أعلنت هيئة قناة السويس، تعويم إحدى السفن العملاقة، التي كانت قد جنحت بشكل مؤقت في القناة. وصرح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة في القناة تعمل بصورة منتظمة، حيث تسجل التقارير الملاحية.

وأضاف ربيع، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لهيئة قناة السويس في موقع "فيسبوك"، أن الهيئة قامت بالتعامل السريع مع جنوح مؤقت لإحدى السفن العابرة للقناة، وهي سفينة الصب "CORAL CRYSTAL"، خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الشمال بالكيلو متر 54 ترقيم قناة بتفريعة البلاح الغربية، بحمولة قدرها 43 ألف طن. وأكد رئيس الهيئة، أنه تم التعامل مع السفينة باحترافية بواسطة قاطرات الهيئة، واستأنفت السفينة عبورها في القناة. وأوضح أن حركة الملاحة لم تتأثر بجنوح السفينة، حيث تم توجيه السفن التالية لها للعبور من تفريعة البلاح الشرقية، وتم التعامل مع الأمر واستكمال السفينة لرحلتها عبر القناة وعبور كافة السفن من الاتجاهين.