الوكالة الوطنية للإعلام

فتح تحقيق في تحطم طائرة في اليونان أسفرت عن مقتل شاهد في قضية نتنياهو

أعلنت اليونان أنها ستفتح تحقيقاً في حادث تحطم طائرة خاصة وقع قرب جزيرة ساموس، وأودى بحياة إسرائيلي كان من المقرر، بحسب النيابة الإسرائيلية، أن يدلي بشهادته في محاكمة الرئيس السابق لوزراء العدو بنيامين نتنياهو. وقال رئيس المكتب الوطني للتحقيق في الكوارث الجوية والأمن الجوي إيوانيس كونديليس لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" إن "صياداً محلياً أفاد عن وقوع إنفجار ضخم تلاه آخر صغير". وأضاف كونديليس أن "الحطام سيكشف إذا تم الأمر على هذا النحو" مشيراً إلى أن حطام الطائرة يقع حالياً على عمق 33 متراً. توفي زوجان إسرائيليان في حادث تحطم الطائرة أحادية المحرك من طراز "سيسنا سي182" قرب مطار جزيرة ساموس اليونانية. وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الضحيتين هما حاييم وإستير جيرون، وهما زوجان من تل أبيب يبلغان من العمر 69 عاما.

وكالة الأناضول

للضغط على طالبان.. واشنطن تجمد 9 مليارات دولار من أرصدة أفغانستان

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه تم تجميد 9 مليارات دولار من الأرصدة الأفغانية ضمن أدوات الضغط على حكومة "طالبان" وحذر بلينكن، في تصريحات صحفية نقلها إعلام أمريكي، من أنه إذا قامت "طالبان" بالتضييق على الحريات العامة وحرية السفر وحقوق المرأة فستُفرض عليها عقوبات إضافية. وقال إنه تم تجميد 9 مليارات دولار من الأرصدة الأفغانية وموارد إضافية أخرى في المؤسسات المالية الدولية، ضمن أدوات الضغط على حكومة "طالبان". وأضاف أن طبيعة علاقتنا مع حركة "طالبان" ستتوقف على سلوكياتها، بحسب ما نقل موقع قناة الحرة الأمريكية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الإمارات ترسل 100 طن من المساعدات العاجلة إلى لاجئي تيغراي

أرسلت الإمارات العربية المتحدة 100 طن من المساعدات العاجلة إلى لاجئي تيغراي عن طريق مطار الخرطوم الدولي. وحسب موقع الإمارات فإن الشحنة التي وصلت مطار الخرطوم الدولي سيتم تخصيصها لمساعدة لاجئي تيغراي، وكذلك لإغاثة السودانيين المتضررين من الفيضانات الأخيرة. وبالتزامن مع تلك الشحنة، وجهت منطمة الصحة العالمية شحنة أخرى إلى أديس بابا تحمل 85 طنا من الأدوية والمستحضرات الطبية، للإسهام في مواجهة تفشي وباء الكوليرا، وكذلك وباء كورونا. وأوضح روبرت بلانشارد، عضو فريق الخدمات اللوجستية لمنظمة الصحة العالمية في دبي أن الشحنة التي تم توجيهها إلى أثيوبيا تكفي لرعاية نحو 140 ألف شخص وعلاج حوالي 15 ألف مريض بالكوليرا.

وقد اشترك في تسيير تلك الرحلات كل من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.