وكالة الأناضول

أردوغان ينشر مشاهد لـ"جسر جناق قلعة 1915" عشية افتتاحه

نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشاهد لجسر "جناق قلعة 1915" المقرر افتتاحه الجمعة. وأرفق أردوغان مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه على تويتر بعبارة "رمز انتصارنا في جناق قلعة، وبصمة تركيا في التاريخ". وتضمن المقطع مقتطفات تظهر مراحل بناء الجسر الذي يوصف بأنه "قلادة تزين مضيق جناق قلعة (الدردنيل)". والجسر الجديد يختصر المسافة بين طرفي "مضيق جناق قلعة" (شمال غرب) إلى 6 دقائق فقط. ويبلغ ارتفاع الجسر 318 مترا ويرمز إلى تاريخ 18 مارس/آذار 1915 (يوم الانتصار في معركة جناق قلعة). وتحيي تركيا في 18 مارس/آذار من كل عام، الذكرى السنوية لانتصار الدولة العثمانية في معارك جناق قلعة ضد الحلفاء، حيث حاولت قوات بريطانية وفرنسية ونيوزلندية وأسترالية، احتلال إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك، وباءت بالفشل. وكانت المعركة التي وقعت بمنطقة "غاليبولي" في ولاية جناق قلعة حاليا، بمثابة تحول لمصلحة الأتراك، حيث انتصروا فيها على القوات المتحالفة خلال الحرب العالمية الأولى (1914 ـ 1918).

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

روسيا تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن حول المختبرات الأمريكية في أوكرانيا

أعلن المبعوث الروسي للأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا ستطلب من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة مكرسة للمختبرات البيولوجية الأميركية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن موسكو ألغت تصويت مجلس الأمن الدولي على قرارها الإنساني بشأن أوكرانيا في الوقت الحالي، لأن الغرب يجبر زملاءه على عدم دعم القرار. وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن عقدت اليوم: "غدا سنطلب جلسة طارئة لنناقش مرة أخرى موضوع المختبرات الأميركية في أوكرانيا مع مراعاة الوثائق الجديدة التي حصلنا عليها خلال العملية العسكرية الخاصة. الآن سنوجه رسالة للرئاسة".

وشدد نيبينزيا، على أن التقييمات الغربية للوضع الإنساني في أوكرانيا تستند إلى معلومات مضللة بشأن العملية الروسية الخاصة. وأكد نيبينزيا على أن جيش روسيا لم يتواجد في تشرنيغوف، مشيرا إلى أن الحوادث التي وقعت في المدينة هي نتيجة قيام كييف بتوزيع الأسلحة بشكل عشوائي.