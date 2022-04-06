TL

رئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان القاضي بيار فرنسيس تنحى عن النظر في الاستئناف المقدم من النيابة العامة و"رواد العدالة" ورجا سلامة لقرار تخلية سبيل الأخير.. وقد أحيل الملف الى الرئيس الاول لمحكمة استئناف جبل لبنان ايلي الحلو لتعيين قاض بديل.. بالتوازي القاضية غادة عون رفعت قرار منع السفر عن رئيس مجلس ادارة بنك لبنان والمهجر سعد الازهري وعن رئيس مجلس ادارة بنك عودة سمير حنا.

المنار

في الازمة الاوكرانية كلما تقدمت المفاوضات بين موسكو وكييف، ابعدتها اميركا والحلف الاطلسي بالعقوبات واختلاق العقبات، فيما اتهم المندوب الروسي لدى مجلس الامن “فاسيلي نيبينزيا” القوات الاوكرانية بفبركة ما سمي مذبحة في مدينة بوتشا، مستنكرا ومتسائلا عن سبب رفض الرئاسة البريطانية عقد اجتماع لمجلس الامن لبحث هذه القضية ..

nbn

من الإستحقاق الإنتخابي إلى الإستحقاق المالي: تصريحات ملتبسة لنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي حول إفلاس الدولة ومصرف لبنان أحدثت ضجة كبيرة قبل أن يتم احتواؤها ببيانات وتوضيحات للبنك المركزي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والشامي نفسه.

فنائب رئيس الحكومة أكد أن حديثه اجتزئ سائلا: من أنا حتى أعلن إفلاس الدولة؟! وقائلا: الواقع المالي صعب ولدينا تعثر في سداد الديون لكن الأمر لا يعني إعلان الإفلاس.

mtv

البابا فرنسيس في لبنان في حزيران المقبل. انه الخبر الذي طغى على كل الاخبار اليوم. فماذا سيحمل الحبر الاعظم للبنانيين؟ وهل تكون زيارته كزيارة البابا يوحنا بولس الثاني، فاتحة مرحلة جديدة في لبنان؟

NTV

في قضاء العجلة السياسية خضع شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة اليوم "لإشعار بالحرج" انتاب قاضي الغرفة الاتهامية بيار فرنسيس فتنحى عن النظر في الطعون المقدمة من النيابة العامة في ملف تخلية سبيل السبيل والملف تبعا لهذا المسار سيحول إلى الرئيس الأول لمحكمة استئناف بعبدا القاضي إيلي الحلو لبت طلب التنحي وتحديد رئيس للغرفة التي ستنظر في الملف مكان فرنسيس فإما القاضية أميرة شحرور وإما القاضي ربيع حسامي ومنذ لحظة التنحي يبدأ البحث في فصل وأصل القاضي المناوب..

OTV

ابلغ السفير البابوي الرئيس عون ان البابا يزور لبنان في حزيران المقبل، خلال زيارة قام بها السفير البابوي للقصر الجمهوري. ورئيس الجمهورية الذي اعرب عن سعادته لتلبية قداسة البابا الدعوة التي كان جددها له خلال لقائهما الأخير في الفاتيكان، اشار الى ان اللبنانيين ينتظرون هذه الزيارة منذ مدة، للتعبير عن امتنانهم لمواقف قداسته، وللمبادرات التي قام بها، والصلوات التي رفعها من اجل إحلال السلام والاستقرار فيه…

LBC

تنحى القاضي بيار فرنسيس عن النظر في ثلاثة إستئنافات مقدمة من النيابة العامة ورواد الإصلاح ورجا سلامة. وأحيل الطلب إلى الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف في جبل لبنان لتعيين قاض بديل.

الميادين

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن "ادعاءات حصول جرائم حرب في بوتشا تهدف إلى نسف المحادثات الروسية -الأوكرانية"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".

الجزيرة

وزعت السفارة الاوكرانية في بيروت نص مقال كتبه السفير إيهور أوستاش بعنوان "كلنا بوتشا"، وجاء فيه: "اربعون يوما مرت على هذا العدوان الروسي الرهيب. ما يسمى بالجيش الثاني في العالم كان يخطط للاستيلاء على كييف في غضون يومين أو ثلاثة أيام، وبالتالي السيطرة على أوكرانيا بأكملها.

العربية

أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن "مجلس الأمن الدولي لا يستطيع العمل بفعالية" في ما يتعلق بحرب أوكرانيا.، على ما أوردت "وكالة الأنباء الألمانية" (د ب أ).