TL

وميض رجاء وأمل في أفق هذا اليوم يتمثل بتوقيع اتفاق الصندوق السعودي الفرنسي للبنان بعد ساعة من الآن ويتضمن 35 مشروعاً لقطاعات الصحة والتعليم والطاقة.

استعدادات التوقيع كان قد كشفها السفير السعودي وليد بخاري غداة إفطار رمضاني أقامه لرؤساء الطوائف وشارك فيه عدد من السفراء العرب والأجانب.

المنار

في لبنان الواقف على أكوام المآسي والأزمات، اجتمع مجلس الوزراء حزناً على ضحايا مركب الموت في طرابلس، واتفقوا بحضور قائد الجيش ومدير المخابرات وقائد القوات البحرية – وبالإجماع – على تفعيل التحقيق الشفاف بهدف جلاء الحقيقة بالتوازي مع العمل على الاستعجال بمشاريع تنموية في عاصمة الشمال.

nbn

من ملف باب الهجرة غير الشرعية بشكل كامل دخل مجلس الوزراء إلى ملف مركب الموت في طرابلس بحضور قائد الجيش ومدير الاستخبارات وقائد القوات البحرية.

في الجلسة عرض الجيش تقريراً عن الحادثة وأطلع الحكومة على ما توصلت إليه التحقيقات التي ستستمر حتى معرفة كافة التفاصيل.

mtv

بين جلستين ومقرين وملفين توزع الاهتمام اليوم. الجلسة الأولى للجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل، موضوعها مشروع قانون الكابيتال كونترول. وكما كان متوقعاً، فإن الجلسة لم تنعقد بسبب معارضة كتل نيابية كبرى أبرزها التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والمستقبل.

الرفض النيابي واكبه غضب شعبي ونقابي تجلى خارج ساحة النجمة. هكذا جوبه إصرار رئيسي مجلس النواب والحكومة على عقد الجلسة وإقرار القانون بمعارضة نيابية وشعبية قوية، فسقط مشروع القانون المفخخ سقوطاً مدوياً.

NTV

ضربة على خد وزير الطاقة وضربات قواتية على وجنتي وزير الخارجية سارع إلى تلقفها رئيس مجلس النواب نبيه بري داعياً إلى جلسة عامة لطرح الثقة ظهر الخميس.

ولكن ناظر الدبلوماسية اللبنانية تلقى الكف الاغترابية بديمقراطية وكتلة الجمهورية القوية تقدمت قبل أيام بطلب عقد جلسة للهيئة العامة تطرح الثقة بوزير الخارجية على خلفية قيامه بمخالفات قانونية في طريقة توزيع مراكز الاقتراع في سيدني وتشتيت أصوات المنطقة والأسرة الواحدة ما من شأنه أن يصعب عملية الاقتراع، لم يجعلها بوحبيب فاجعة الموسم واستقبل الطرح من مجلس الوزراء برحابة صدر واستعداد لشرح أنظمة الدول الاغترابية وقوانينها.

OTV

26 نيسان ليس يوماً عادياً في لبنان.

ففي مثل هذا اليوم قبل 17 عاماً، انسحب الجيش السوري من الأراضي اللبنانية، تتويجاً لنضالات كثيرة، سقط على دربها شهداء، واعتقل مناضلون، لا ليصبح الوطن مضرب مثل في الفساد، بل ليولد حراً سيداً مستقلاً مزدهراً قوياً، وهذا الهدف لا يزال قائماً وثابتاً، ولو تبين أنه بعيد المنال وأن الدرب طويل.

LBC

الدليل الأكبر على أن البلاد دخلت في مدار الانتخابات، هو عدم اكتمال النصاب للبحث في الكابيتال كونترول، وكيف يتم البحث فيه وهو مشروع غير شعبي والدنيا انتخابات ومعظم النواب مرشحون.

السؤال الأساسي هنا: ماذا بعد تطيير الكابيتال كونترول؟ وهل سترحل كل المشاريع التي طالب بها صندوق النقد الدولي إلى ما بعد الانتخابات؟ وماذا سيكون عليه موقف الصندوق حيال هذا التأخير؟

الميادين

ذكرت ​الحكومة اليمنية​ المعترف بها دولياً، جماعة "​أنصار الله​" الحوثية بـ"1924 خرقاً لهدنة ​الأمم المتحدة​ خلال 21 يوماً من إعلانها في جبهات القتال بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب وأبين ولحج". وأوضحت في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "الخروقات توزعت بين 573 خرقاً في جبهات محور تعز و406 خرقاً في جبهات حجة و399 خرقاً في جبهات مأرب، و330 خرقاً في الحديدة، و152 خرقاً في جبهات الجوف، و49 خرقاً في الضالع، و9 خروقات في صعدة، وأربعة في جبهات أبين، وخرقين في لحج".

الجزيرة

فرض أحد قضاة نيويورك أن يدفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عشرة آلاف دولار يومياً ما دام يرفض توفير وثائق محاسبية وضريبية في إطار تحقيق مدني يطال مجموعته. واعتبرت المدعية العامة لولاية نيويورك الديموقراطية ليتيسيا جيمس لت "هذا انتصار كبير فقد حكمت محكمة لصالحنا لإدانة دونالد ترامب بعرقلة" التحقيق. وأضافت المدعية العامة التي تجري منذ سنوات تحقيقاً حول عمليات احتيال ضريبي محتملة في منظمة ترامب "على دونالد ترامب أن يدفع عشرة آلاف دولار يومياً على كل يوم يواصل فيه تحدي أمر المحكمة بتسليم وثائق لأجهزتي".

العربية

أشار وزير الخارجية الأوكراني، ​دميترو كوليبا​، إلى أن "​الولايات المتحدة​، ساندت ​أوكرانيا​ أكثر من غيرها من دول العالم"، مشدداً أنه يجب على"الغرب دعمنا بالأسلحة بسرعة لكسب الحرب ومنع الرئيس الروسي فلاديمير ​بوتين​ من التوغل في أوروبا". ورأى في حديث صحافي، "انني لا أعتقد أن ​روسيا​ مستعدة لمفاوضات جادة وإيجاد حلول للأزمة"، لافتاً إلى أنه "على الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريش​، الضغط على روسيا من أجل إخلاء ميناء ​ماريوبول​ المحاصر". وفي وقت سابق، أشار كوليبا​، الى أن "الهدف من ضربات ​روسيا​ الصاروخية على أوديسا هو ​الإرهاب​ ويجب تصنيفها كدولة راعية للإرهاب".