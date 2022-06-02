SDArabia

1-6-2022

تركيا تكشف الستار عن نظام محاكاة خاصة بالمقاتلة محلية الصنع

نموذج لمقاتلة تركية محلية الصنع

كشفت تركيا عن نظام محاكاة خاصة بالمقاتلة المحلية “MMU” ، وطورتها إحدى شركاتها الرائدة في مجال الصناعات الجوية والفضائية، في خطوة تهدف لتدريب الطيارين على كل السيناريوهات المحتملة التي يمكن أن تواجههم أثناء التحليق بالمقاتلة الحقيقية.

وخلال مهرجان “تكنوفيست” التركي لتكنولوجيا الطيران والفضاء الذي يُنظم للمرة الأولى في أذربيجان، عرضت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية “توساش”، نظام المحاكاة الافتراضية للمقاتلة الوطنية للمرة الأولى.

وتهدف الشركة أيضاً من خلال هذه الخطوة إلى تنفيذ مشروع تصنيعها على نحو أكثر كفاءة وأقل تكلفة، وتدريب الطيارين على كل السيناريوهات المحتملة التي يمكن أن تواجههم أثناء التحليق بالمقاتلة الحقيقية.

وقام زوار جناح “توساش” في معرض “تكنوفيست” بأذربيجان، بارتداء نظارات الواقع الافتراضي وتجربة النظام وكأنهم في قمرة قيادة مقاتلة حقيقية.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء، عن حسين قايايورت مهندس الحاسب الآلي بإدارة تكنولوجيا أنظمة المحاكاة بشركة “توساش”، قوله إن النظام الذي يعرض لأول مرة في “تكنوفيست” بأذربيجان، يتيح تجربة قيادة حقيقية للمقاتلة الوطنية “MMU” في مناخ يشبه تماماً قمرة القيادة بالمقاتلة الحقيقية.

وأضاف أن نظام المحاكاة طُور للاستخدام من قبل الطيارين والمهندسين والمحللين قبل البدء بإنتاج الطائرة.

الولايات المتحدة تنزل إلى المياه غواصة نووية جديدة

غواصة New Jersey الأميركية الجديدة أنزلت الولايات المتحدة إلى المياه مؤخرا غواصة نووية جديدة طورتها لسلاح بحريتها، بحسب ما ذكر موقع Naval Today المتخصص بالشؤون العسكرية.

وجاء في منشور على الموقع حول الموضوع “شهد حوض بناء السفن التابع لشركة Huntington Ingalls Industries الأميركية مؤخرا احتفالية خصصت لإنزال غواصة نيو جيرسي إلى المياه، هذه الغواصة تحمل رقم 23 من نوع فرجينيا التي يتم تطويرها لصالح الجيش الأمريكي، وخامس غواصة من فئة Block IV المعدّلة”.

وأشار المنشور إلى أن العمل على بناء الغواصة المذكورة كان قد بدأ في مارس 2019، وفي مارس الفائت تم نقلها إلى رصيف خاص لاستكمال تطويرها استعدادا لتسليمها للجيش الأمريكي.

وتتميز فئة Block IV عن غواصات “فرجينيا” التقليدية بأنها أكثر قدرة على التخفي عن الرادارات، وتحتاج لعمليات صيانة أقل، ويبلغ طول كل غواصة منها 140 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 10200 طن، كما يمكنها الحركة بسرعة 34 عقدة بحرية، والغوص إلى عمق 500 م، وحمل طاقم مكون من 134 شخصا إضافة إلى 14 ضابطا، أما منظومة تسليحها فتضم صواريخ “توماهوك” المجنحة، وطوربيدات من عيار 533 ملم.