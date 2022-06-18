TL

رزمة الاستحقاقات المدرجة على جدول هموم البلد من تأليف حكومة الى ترسيم حدود الغاز الى خطة التعافي الاقتصادي وغيرها أضيف اليها بند جديد يفوقها سخونة هو الحكم الصادر عن المحكمة الخاصة بلبنان التي أصدرت أمس قرار النطق بأقسى العقوبات ضد المتهمين في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق الشهيد رفيق الحريري من خلال المواقف والمداخلات محليا وخارجيا والتي طالبت بتسليم حزب الله المدانين في قضية قتل الحريري وشهداء 14 آذار للعدالة الدولية بحيث يصبح من البديهي في بلد مثل لبنان رصد تداعيات القرار وما رتبه من مواقف اتجاه الحزب على استحقاقات الداخل وما إذا كان سيزيد الأمور المعقدة تعقيدا.

المنار

في زمن القحط، اربعون من السنابل الخضر ولا يباس، وكل بيادر الحصاد تؤكد الرؤية، والشهود وطن بل أمة ومئات الآلاف من الرجال الرجال.

اربعون ربيعا رغم كل العواصف والضباب، وارواح لن تذبل، وأجيال فأجيال .. ومقاومة حاضرة، وحيث يجب ان تكون كانت وستكون في البر حتى آخر شبر، وفي البحر حتى آخر قطرة نفط او ماء، وكل السماء، وستشهد الايام.

nbn

مع تحديد يوم الخميس المقبل موعدا للإستشارات النيابية الملزمة إنصرفت القوى السياسية إلى البحث في الأسماء المطروحة للتكليف تمهيدا لإتخاذ قرارها بتسمية رئيس للحكومة العتيدة.

وفيما من المتوقع أن تتضح صورة التكليف مع بداية الأسبوع الطالع تكثفت الإتصالات واللقاءات على أكثر من مستوى وفي أكثر من إتجاه قبل أن تعلن كل كتلة موقفها في ضوء ذلك.

mtv

اين الدولة؟ انه السؤال الاول الذي يطرحه كل مواطن كلما تعرض لمشكلة، او كلما احتاج امرا. وفي الاجمال، فان حكومات العالم ترد على الناس وتجيب عن تساؤلاتهم وتجد الحلول لمشكلاتهم. في لبنان الامر معكوس. فالدولة شبه غائبة لذا لا يمكن التعويل عليها لا في القضايا الصغيرة ولا في القضايا الكبيرة.

NTV

"أهلا بهالطلة".. شعار المرحلة لصيف واعد. مرقط بالزوار ومرقع بالأزمات وكان في ود اللبنانيين المقيمين أن يستقبلوا المغتربين ب"نورتونا يا حبايب. طفوا نور الكهربا".

لكن المسؤولين قاموا بالواجب ومنحوا العتمة إقامة دائمة. وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار نزل أرض المطار مستطلعا دروب قوافل العائدين إلى ربوع الوطن، ولو استفتاهم في أسباب اغترابهم لبطل العجب.

OTV

في كل نواحي الحياة في لبنان هذه الأيام ظلم وظالم ومظلوم.

في الناحية السياسية، عنوان الظلم تحميل العهد الرئاسي الحالي من دون سواه، المسؤولية الكاملة عما حل بالبلاد من انهيار. أما الظالم، فكل القوى الخارجية التي تبارك، وأطراف الداخل التي تتنصل، ومعها كل من رفع ذات يوم شعار “كلن يعني كلن” الذي عمم الاتهام وجهل الفاعل، ليكون المظلوم الفعلي شخص رئيس البلاد، الذي أمضى حياته مناضلا في سبيل السيادة والاصلاح، ومعه تياره الوطني الحر، وكل الشعب اللبناني الذي يدفع يوميا أغلى الأثمان.

LBC

أين آموس هوكستاين؟ المفاوض الأميركي أمضى يوما ماراتونيا من المحادثات الثلاثاء الفائت، وكان يفترض أن يحمل العرض اللبناني إلى إسرائيل، لكن بعد ثلاثاء المفاوضات في لبنان، لم يظهر هوكستاين في إسرائيل، ولم يعرف مصير العرض الذي حمله من لبنان .

الميادين

قال المبعوث الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، إنّ العملية العسكرية التركية المحتملة شمال سوريا ستخلق "تهديدات أمنية جديدة" لتركيا.

الجزيرة

تجري الأمم المتحدة وتركيا مفاوضات مع الجانبين الأوكراني والروسي لحلحلة أزمة تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية لتفادي أزمة غذاء.

العربية

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من أن الوضع الإنساني في أوكرانيا بعد أربعة أشهر من العملية العسكرية الروسية "مقلق للغاية" في وقت تشتد المعارك بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية في شرق البلاد.