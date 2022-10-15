الوكالة الوطنية للإعلام

كولونا مختتمة زيارتها للبنان: التدهور والوضع الدولي لا يسمحان بالفراغ وعلى القادة اللبنانيين أن يكونوا على مستوى مسؤولياتهم

اختتمت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية كاترين كولونا زيارتها الى لبنان بعد ظهر يوم أمس، وعقدت قبيل مغادرتها، مؤتمرا صحافيا في غرفة الصحافة في صالون الشرف بمطار رفيق الحريري الدولي، في حضور سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو ومديرة المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية عبير العلي.

واستهلت الوزيرة الفرنسية المؤتمر الصحافي بكلمة تحدثت فيها عن اهداف زيارتها الى لبنان و لقاءاتها مع المسؤولين اللبنانين، بالقول: "لقد جئت الى لبنان في زيارة قصيرة ولكنها سمحت لي بالإجتماع مع الرؤساء الثلاثة، وايضا بتمضية الليلة في بيروت والإستفادة من الضيافة في لبنان بفضل السيدة السفيرة. كما أشكر كل الفريق في السفارة الفرنسية الذي ساعدنا في تنظيم هذه الزيارة المهمة لنا وكل طاقم عمل السفارة".

وكالة الأناضول

روسيا: يمكن تصدير 63 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر تركيا

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إنه يمكن تصدير 63 مليار متر مكعب من الغاز الروسي إلى أوروبا، عبر تركيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للأناضول، الجمعة، على هامش منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" المنعقد في العاصمة موسكو.

وأضاف نوفاك أن العلاقات التركية الروسية في مجال الطاقة "جيدة للغاية."

وأوضح أن القدرة الاستيعابية لخط "السيل التركي" يبلغ 31.5 مليار متر مكعب، مبيناً أن إحدى خطوط المشروع مخصص للتصدير إلى البلدان الأخرى.

وأفاد رئيس الوزراء بإمكانية تصدير 63 مليار متر مكعب من الغاز الروسي إلى أوروبا، عبر تركيا من خلال خط أنابيب "السيل التركي."

وأكد على ضرورة تقييم فكرة إنشاء مركز للغاز الطبيعي الروسي في تركيا، لافتاً إلى إمكانية تنفيذ مشروع كهذا في حال ظهرت الحاجة وأبدت جميع الأطراف اهتمامها بذلك.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح في وقت سابق، إنشاء مركز دولي لتوزيع الغاز الروسي في تركيا.