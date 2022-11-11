نداء الوطن 11/11/2022

لبنان يضرب من جديد ويُسقط نيوزيلندا

لم يكن أمراً مفاجئاً تصدر منتخب لبنان لكرة السلة "النافذة الخامسة" من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2023، إذ إن العرض الرائع الذي قدمه مساء أمس أمام ضيفه النيوزيلندي القوي في قاعة الشيخ بيار الجميل بمدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت وتوجه بالفوز الثمين (77-65)، أكد بما لا يقبل الشك أن هذا المنتخب يستطيع الوصول إلى مكان بعيد في نهائيات بطولة كأس العالم التي كان ضَمن وخصمه النيوزيلندي التأهل إليها في وقت سابق.