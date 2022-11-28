وكالة الأناضول

أردوغان: كفاحنا ضد الإرهاب سيعود بالخير علينا

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن نتيجة الكفاح الذي تخوضه تركيا ضد الإرهاب سواء في شمالي العراق أو شمالي سوريا ستعود بالخير عليها. جاء ذلك خلال اتصال مع وزير الدفاع خلوصي أكار، الأحد، خاطب فيه قادة القوات التركية المشاركة في عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق. وكان أكار يعقد أثناء الاتصال اجتماعًا مرئيًا مع القادة من مركز للعمليات العسكرية رفقة رئيس الأركان يشار غولر، وقادة القوات البرية والبحرية والجوية. وترحم أردوغان على العسكريين الأتراك الذي استشهدوا في عملية "المخلب-القفل" (ضد تنظيم "بي كي كي")، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين. وأشار إلى أن الجيش التركي "يحاسب ويعاقب الإرهابيين على الدماء التي يريقونها". وقال إن القوات التركية تخوض كفاحًا مهمًا في ظل ظروف الشتاء القاسية سواء في شمالي العراق عبر "المخلب-القفل"، أو شمالي سوريا. وأضاف الرئيس التركي: "أؤمن بأن نتيجة هذا الكفاح ستعود بالخير علينا". ولفت إلى أن "النصر الذي سيتحقق نتيجة هذا الكفاح سيقود تركيا إلى السعادة في المستقبل".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الفاتيكان يبدي استعداده لاستضافة محادثات سلام حول أوكرانيا

قال رئيس أساقفة الفاتيكان بول ريتشارد غالاغر، اليوم الأحد، إن الكرسي الرسولي مستعد لتوفير مكان لإجراء مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا. ذكر غالاغر في مقابلة مع شبكة "ميدياست" الإيطالية: "لقد كان الكرسي الرسولي والبابا نفسه دائما منفتحين على (استضافة المحادثات) منذ بداية النزاع، ولكن لم نتلقى أي رد محدد حتى الآن، ومع ذلك، يظل الكرسي الرسولي دائما تحت تصرفهم". وقال الكرسي الرسولي إن البابا فرنسيس سيرحب بطلب لتوفير مكان للمفاوضات، كما فعل الفاتيكان في الماضي، إذا تواصل الجانبان معهم بنية حسنة، سعيا وراء السلام والحوار وإنهاء الأعمال العدائية. في أواخر تشرين الأول، قالت مجلة "لو بوينت" الفرنسية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب من البابا الاتصال بالزعيمين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين وجو بايدن، من أجل حل الأزمة في أوكرانيا. وبحسب ما ورد، تحدث ماكرون أيضا عن حاجة الولايات المتحدة للجلوس على طاولة المفاوضات لدفع عملية التسوية. أخبر مصدر في الفاتيكان "سبوتنيك" أن الكرسي الرسولي مستعد لبذل كل ما في وسعه لتحقيق السلام في أوكرانيا. وبحسب المصدر، إذا طلب الجانبان من الفاتيكان وساطة، فلن يتراجع. من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تعليق على هذه التقارير، إن روسيا منفتحة على جميع الاتصالات، لكن أوكرانيا "قننت عدم استمرار المفاوضات". في أواخر أيلول، قال بوتين إن موسكو لا تزال منفتحة على المحادثات مع كييف، ودعا أوكرانيا إلى وقف الأعمال العدائية. فيما صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بدوره أن كييف مستعدة للحوار مع موسكو، ولكن فقط "إذا وصل رئيس آخر إلى السلطة في روسيا"، وهو طلب تراجع عنه لاحقاً.